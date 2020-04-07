被控以房抵債騙4000萬！范可欽怒反告李淵榮詐欺1000萬：惡人先告狀

記者孫于珊／台北報導

擁有「廣告鬼才」封號的知名製作人范可欽，7日上午因涉嫌背信罪出庭應訊，除了表示這是一場烏龍事件外，他還另外澄清天和開發副董事長李淵榮指控他以房抵債騙4000萬元一事，強調對方是恐嚇取財的前科犯，實際是李詐他1000萬元，同時痛批對方表裡不一，他將反告對方詐欺，以還自身名譽。

▲范可欽指控李淵榮詐欺他1000萬本票，並通批李惡人先告狀。（圖／記者孫于珊攝）

范可欽受訪說，李淵榮2019年7月公然在媒體上指控他以房抵債，詐欺李4000萬，他當時有請李提告，但是迄今李都沒告，「一個人被詐欺4000萬，只會對媒体放話，卻不對法院提告，實在不合常理！」

范可欽指出，他事後調查發現，李淵榮本名李烟榮，是恐嚇取財的前科犯，2009年因配合前中山分局警備隊小隊長，強押周姓男子催討240萬賭債，台北地檢署依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌起訴，最後被判刑6個月。

范可欽還說，李淵榮多年來以公益及選美等事業包裝，又自稱是警官出身，表面上助人行善，事實卻是完全相反！李曾宣稱要幫助他名下的「板橋東方明珠」免於被法拍，卻誘騙他簽下1000萬本票，事後房子過戶到李太太高嘉璘名下，貸款卻還是在他名下，1000萬本票又未歸還，范痛批李根本惡人先告狀，向媒體喊冤！

范可欽最後表示，他絕對不是唯一的受害者，他已知目前有另一被害人對李提告了，他也將對李提出法律反擊，並呼籲其他被害者一起站出來！

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