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南投社區關懷據點、巷弄長照站及長春活力站　停辦到疫情減緩

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▲▼南投縣府宣布，即日起各鄉鎮市社區關懷據點停辦，直到疫情減緩，圖為縣府上個月到社區據點，加強宣導防疫措施。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣府宣布，即日起各鄉鎮市社區關懷據點停辦，直到疫情減緩，圖為縣府上個月到社區據點，加強宣導防疫措施。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府宣布，即日起各地社區關懷據點、巷弄長照站及長春健康活力站暫時停辦，至新冠肺炎疫情減緩，再評估開辦時程，以及新的防疫應變措施。

南投縣政府表示，近來新冠肺炎疫情日趨嚴峻，社區照顧關懷據點與C級巷弄長照站，活動地點多為室內空間，通風較為不良，且服務對象皆為老人，免疫力較弱，為預防疫情擴大，避免造成群聚感染，即時起全面暫停辦理到疫情減緩為止，以確保長輩及工作人員的安全。

因應新冠肺炎疫情，南投縣政府相當重視社區照顧關懷據點的防疫措施，全縣計有112個社區照顧關懷據點（其中包含6個試辦點及45個社區關懷據點並設置C級巷弄站）、C級巷弄長照站有8站，醫事機構設置C 級巷弄長照站有27站、，長春健康活力補給站計18站，總計有165站。

全國新冠肺炎感染確診人數仍陸續出現，加上清明連假後的傳染風險提高，呼籲有提醒鄉親應加強落實勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節等，保持良好的個人衛生習慣。

為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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