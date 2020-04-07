玉山再降雪！北峰積雪14.5公分　合歡山武嶺凌晨也短暫降雪

▲玉山山區接連2天降四月雪，目前玉山北峰積雪達14.5公分。（圖／玉山北峰氣象站提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

玉山接連2天降下四月雪。中央氣象局通報，玉山地區4月6日早上7時10分開始降雪，至4月7日早上6時40分積雪14.5公分。排雲山莊也受到這波東北季風增加華南雲雨區東移雙重影響，凌晨開始降雪，積雪1公分。此外，合歡山凌晨也降下皚皚白雪，可惜天亮回溫雪逐漸溶化，地面僅留些許殘雪。

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玉山國家公園管理處特別叮嚀，這幾天已排定準備到訪玉山的山友，格外注意步道於排雲山莊至主峰頂路段，會積雪結冰導致步道溼滑狀況，欲攀登玉山山友，請務必做好個人風險評估、保暖及備妥雪地裝備及技術，應對步道結冰濕滑現象，切勿貿然登頂。

合歡山繼玉山之後，也喜迎四月雪到來，可惜降雪時間及雪量不足，僅在武嶺、松雪樓一帶的邊坡及停車場，有少量的薄雪，目前水氣減少，雨勢已停，遊客錯過降雪量時刻，也大呼可惜。

根據設在合歡山頂的溫度測站紀錄，深夜山區氣溫接近0度，清晨5點最低溫為零下0.5度，研判可能是在這段期間降雪。武嶺、松雪樓一帶的邊坡及停車場，只留少量殘雪，合歡山區目前水氣減少，雨勢暫歇，氣溫也稍回升至0度以上，想追雪民眾需留意山區目前是否有雪況。

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