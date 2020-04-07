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另類紓困振興！綠委「敷面膜」促銷在地農產　響應世界衛生日

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▲▼民進黨立委周春米發起「敷臉實錄」活動響應世界衛生健康日。（圖／周春米辦公室提供）

▲民進黨立委周春米發起「敷臉實錄」活動響應世界衛生健康日。（圖／周春米辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

今天是世界衛生健康日，民進黨立委周春米發起「敷臉實錄」活動響應，並邀請民進黨立委林宜瑾、吳思瑤、許智傑、張宏陸、黃國書、蔡易餘、鄭運鵬、賴品妤、賴惠員等人響應，所有人皆於臉書上傳自己敷上屏東可可面膜的照片，希望提高世界對衛生領域與健康工作的關注與認識。

每年的4月7日是世界衛生組織所訂定的世界衛生健康日，周春米7日在臉書上發起「敷臉實錄」活動，並上傳與多位立委的「敷臉實錄」，以另類的方式響應世界衛生健康日。

周春米表示，這次發起這個活動主要是希望結合世界衛生健康日與防疫工作，一方面提醒大家，身體健康有賴於平時的保養，平常一定要愛惜自己，注重自己的健康，同時也希望宣導，防疫期間須保持社交距離，盡量避免不必要的外出。周春米說，雖然很多活動取消，甚至健身房、運動中心等也暫時不開放，但大家可以集思廣益，在家也能為自己的健康努力，希望台灣健康，世界也健康，一起度過疫情。

周春米指出，「敷臉實錄」除了響應世界衛生健康日外，也是藉此機會向大家分享屏東的實用小物，這次立委們敷的可可面膜，是屏東的農民們善用在地資源，用在地的可可提煉而成。周春米說，新冠肺炎疫情對台灣產業帶來不小的衝擊，希望大家可以攜手共度難關，支持台灣在地生產的產品，這也是一種「紓困振興」。

除了周春米外，包括林宜瑾、吳思瑤、許智傑、張宏陸、黃國書、蔡易餘、鄭運鵬、賴品妤以及賴惠員等人也響應加入。許智傑表示，自己很少敷面膜，這次為了推廣屏東的產品「撩下去」，敷完之後覺得皮膚非常水嫩，甚至也在辦公室發起團購，一起用實際行動支持台灣本土好產品。

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