國家級警報衝擊墾丁觀光產業　業者支持政府防疫…但盼事前專業指示

▲屏東縣觀光協會等觀光產業單位7日在墾丁福華飯店召開記者會，支持政府防疫作為，但盼事前做專業指示 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

清明節連假，墾丁地區受中央發佈國家級警報波及，生意明顯受到影響，屏東縣觀光協會等觀光產業單位7 日上午在墾丁福華飯店召開記者會，表明支持政府防疫作為，但籲請中央流行疫情指揮中心做專業指示，俾供業者遵循各項防疫工作，提供全民一個安全無虞的旅遊環境。

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▲政府發佈旅遊警告。（民眾提供）

參加記者會有屏東縣觀光協會、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、屏東縣旅行公會、屏東縣民宿協會。業者在會中大吐心聲，在國家級警報發佈後，遊客退房，幾乎沒有遊客，而51勞動節連假，由於要自主健康管理14天，業者普遍不看好。

▲屏東縣觀光產業防疫作為一級棒。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳表示，縣內觀光業者自疫情發生後，除積極配合中央疫情指揮中心各項防疫事項，更具體落實屏東縣政府1月23日起，下達之各項相關防疫措施，目的即在提供一處讓民眾安心入住的環境，及放心遊玩的空間。

有感於清明連假，墾丁應會是全國民眾首選的散心景點，基於「超前部署」的理念，縣內觀光業者更於假期前，透由各協會嚴格要求成員，須落實自主管理，恪遵屏東縣政府製作之旅館防疫手冊內規範，並依法實施住宿旅客實名登記制，以嚴格管控客源，並主動為旅客量體溫、宣導戴口罩、勤洗手等，且針對旅宿環境進行全面消毒，積極做到「防疫無漏洞」的萬全準備。

業者本於「墾丁非疫區」、「墾丁也非等於恆春」、「墾丁更非等同整個恆春半島」的想法，盡心全力做好防疫角色跟作為。但中央流行疫情指揮中心，為因應墾丁瞬間湧入的人潮，緊急於4月4日發布了兩則「災防細胞廣播傳染病警示訊息」，針對墾丁、阿里山、花蓮等清明連假期間人潮眾多的觀光景點，呼籲民眾保持社交距離、戴口罩。

政府基於防護全民健康的基礎，善盡政府提醒之責，此舉毋庸被懷疑，業者也能理解。但有感未來發布各項相關防疫宣導訊息若能提早，讓業者以為因應，並可讓民眾有所依循，理當可提升防疫的效果，並對民眾生活的安定感將能多一層保護。