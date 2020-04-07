墾丁「遊客歸零」陳時中道歉：是不得已！連假結束爆10多人急診　去過11景點

記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心4日針對「11景點」發布國家級警報，要求暫勿前往，簡訊一發送，墾丁立刻爆發退房潮，訂房「歸零」，攤商怒斥被貼標籤、不公平。統計發現，約有150萬人次前往11景點，指揮官陳時中6日更親上火線道歉「這是不得已的」。對此，屏東縣政府也大動員，號稱自主提升防疫到全國最高規格，不僅有全國唯一夜市口罩臨檢、量體溫，還實施實名登記住房。

指揮中心4日中午針對11處發布細胞簡訊，強調「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。」墾丁大街人潮瞬間減少3成，更爆發退房潮，訂房「歸零」，縣府防疫指揮中心也直接增設恆春指揮所，警方大動作強制逛街民眾戴上口罩，人車分流，一天之內巨變，讓不少攤商大嘆「針對性太強」、「被貼標籤」、「不公平」，成了箭靶。

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▲陳時中宣布：連假曾至人多景點自主健康管理14天。（圖／指揮中心提供）



連假結束後第一天，指揮中心6日提早召開記者會，宣布「若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天」。發言人莊人祥說明，警報簡訊區域的選擇，主要是因應網路反應人潮以及疫情監測鎖定所選的11個景點，而針對發佈國家警訊的11個景點，透過電訊信業者根據訊號估算，從4月2日到5日總計有150萬人，平均逗留時間超過15分鐘。

指揮官陳時中也親上火線道歉，向旅遊、旅宿業者表達歉意，「但這是不得已的，成家群聚的風險未來社會代價可能會更大。」承諾未來政府各單位會安排一些紓困與振興方案。至於未來51勞動節連假是否取消，他則表示，主要還是依照疫情變化而訂。

▲警報一發墾丁人潮瞬間歸零！ （圖／民眾提供）



醫界專家認為，連假結束後勢必將迎來感染症浪潮，台大公衛學院也提醒，連假期間爆發大量人潮聚集，未來2周將是關鍵，只要每周「本土個案」守在20例以下，且不能超過境外個案數的12%，國內發生社區大流行機率就不高，就不會發生第二波流行。

高雄6日晚間就傳出，高醫、小港醫院等急診室收治10多名身體不適的民眾，因發燒、喉嚨痛跑去急診，開口就說「我去過墾丁。」這10多人共通點都是去過11個景點，因擔心染疫上門求診。醫護人員不敢掉以輕心，也備感壓力。

對此，屏東縣府指出，接下來假日、可能的連假，來到墾丁將採「人車分流」、「口罩臨檢、量體溫」等作法，讓容易群聚、難以保持社交距離的墾丁大街視同大型室內場所管制，此外，轄內合法旅館104間、民宿861間旅宿業也將採取實名登記措施，同時消毒、額溫量測，號稱要成為全台防疫的典範區。

▼警報發布8小時後，墾丁大街人潮銳減。（圖／記者吳奕靖攝）



▼連假結束後，墾丁地區進行大消毒。（圖／環保署提供）

