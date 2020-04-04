全民拚防疫他拚經濟！男偷「10龍蝦＋3螃蟹」...賤賣5百換菸酒

▲嫌犯三度上門偷海產，店家氣得不滿「沒客人還要被偷」，嫌犯最後被眼尖員工發現逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華1名街友，在新冠肺炎（COVID-19)防疫期間，3度偷走海鮮餐廳的10隻龍蝦以及3隻螃蟹，拿到艋舺公園附近賤賣7百元換取菸酒，店家氣得直呼，新冠肺炎（COVID-19)疫情嚴重，生意就不好了還一直被偷，警方最後在餐廳附近逮人送辦。

警方調查，68歲的林姓街友，2月底跑到萬華知名的海鮮餐廳，看到店門口擺放各式漁獲，竟異想天開將手伸進水族箱抓起2隻龍蝦逃逸，店家不滿說，疫情嚴重生意不好，還倒霉遇到小偷。

但林嫌食隨之味再度上門行竊，有鑒於上次偷龍蝦慘被龍蝦攻擊，第二次自己準備袋子又偷走4隻龍蝦，直到3月中旬，又第三度上門偷走4隻龍蝦以及三隻螃蟹。

林嫌行竊3次下來共得手10隻龍蝦以及3隻螃蟹，陸續將龍蝦拿到艋舺公園附近兜售，以7百元賤價賣出，直接將所得拿到超商換取菸酒。

林嫌日前又跑到餐廳附近，遭眼尖店員一眼認出就是他，隨即通知警方上門逮人，警方訊後依照竊盜罪嫌送辦。

林嫌到案後表示，因為沒錢吃飯所以才會偷海鮮賣錢，甚至還說「錢都花光了」，雙手一攤表示無法還錢。

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