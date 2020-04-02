板信銀行6槍劫78萬　強盜殺人未遂有逃亡之虞羈押禁見

▲板信銀行陳姓搶匪涉強盜殺人未遂遭法院裁定羈押禁見。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

有搶奪前科的陳姓男子，3月30日持槍闖入台北市中山區板信銀行，連開6槍，其中1槍打傷保全，搶走約78萬元後逃亡，隔天遭警方追捕落網，台北地檢署檢察官認為陳男涉強盜、殺人未遂等重罪嫌疑重大，有反覆實施之虞，聲請將陳羈押禁見，法官在4月2日凌晨裁准。

54歲的陳男落網後向警方供稱，因常接受友人接濟，為了還人情，決定去搶銀行，警方調查，他3月30日從桃園開車到台北，接連轉搭計程車、捷運到芝山岩站，再搭上計程車聲稱要去三芝祭拜父親，卻在半路趁司機下車時偷走車輛。

▲搶匪闖入銀行開6槍，其中1槍擊中保全大腿。（圖為資料照／記者黃彥傑攝，下同）

陳男開著偷來的計程車到中山區板信銀行，勘查確認後，持槍闖入連開6槍，其中1槍打中保全大腿，警方鎖定邊逃亡邊換車的陳男行跡，31日將他逮捕，起初1把改造手槍和子彈，以及66萬多元贓款，陳男供稱作案用的槍枝已經還給朋友。

檢察官訊問後，認為陳男共涉強盜、殺人未遂、竊盜跟槍砲等罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡以及反覆實施之虞，因此向法案聲押禁見，同時指揮警方持續追查是否有可疑共犯，以及槍枝來源。

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