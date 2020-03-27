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美女法官捷運4度遭性騷　「這次我不姑息！」怒揪摸臀狼

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▲▼台北地方法院審判長文家倩，說明判決秦偉8年有期徒刑的理由。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲曾任北院發言人的美女法官文家倩，遇到性騷擾事件。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者吳銘峯／台北報導

高等法院美女法官文家倩，上週在捷運站被騷擾，由於她4度遭性騷，讓她非常不滿，決定站出來，不再姑息摸臀色狼，當場攔下色狼並報警。事後文家倩在臉書分享心情，她說自已並非一定要對方負刑事責任，而是要他捐款給婦女團體，她也呼籲被害人要有勇於站出來的勇氣。

文家倩是台大法律系財經法組畢業，美國哥倫比亞大學法學碩士，司法官45期結業，曾任台北、新北地檢署檢察官，轉任法官後，曾承審太陽花學運案件，當時判處前立委黃國昌等人無罪，後來文家倩擔任台北地方法院刑事庭發言人，前年轉調高等法院法官。

而本案發生於上週四，文家倩下班後在台北市大安捷運站內的手扶梯處，驚覺遭人隔著裙子撫摸臀部、大腿，她立即轉身質問對方：「你在幹麼？你摸我！」後方年約30歲的男子沒有承認，文家倩隨即說：「不許走」，並請路人到前方捷運站服務處報警，也要求保留監視器畫面以保全證據，男子不敢離去，直到警方到場將他帶回警局。

文家倩事後在臉書上發表文章，表示自己「近幾年第四次在捷運發生類似狀況，前三次都因為嚇到、愣住而沒有立即處理或趕著回家而沒有攔下行為人，事後覺得很後悔，這次我不姑息，下定決心要報警，即使知道報警後的程序會拖延很久，無法早點回家陪伴孩子，我還是決定要給行為人一個警惕。」她也表示，並非一定要對方負擔刑責，是要求他捐款給婦女團體，就不提出告訴；對方也在本週完成捐款，希望對方藉由這次教訓懂得尊重女性的身體自主權。

文家倩還指出，「女性的一生中多多少少都有過被性騷擾的經驗，或許因來不及反應而讓行為人逃逸，或許進入訴訟程序卻因蒐證困難而無法將行為人定罪，導致被害人在性騷擾事件中，經常是處於弱勢的一方，潛在被害人因而無法享有免於恐懼的自由。」「因此，遇到性騷擾事件時，女性應當挺身捍衛自己的權利，也藉此保護其他潛在被害者的安全(男性為被害人時亦同)。」
 

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