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與死神拔河　全面配置搶救生命利器12導程心電圖機

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▲台南市消防局舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局7日下午1時30分，於民治市政中心1樓大廳，舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，同時希望藉由各界的善心捐贈46台12導程心電圖機，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。

▲台南市消防局舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次各界所捐贈的12導程機共46台，分別由帝寶工業暨消友會理事長帝寶工業許叙超捐贈8台、台南市不動產公會由理事長郭建志帶領號招下共捐贈10台、工豐企業暨消友會二處處長胡正德捐贈1台、台灣銅業暨消友會副理事長魏千芸捐贈1台、佳大建材暨消友會四處處長王信豐捐贈1台、台南市林志展議員捐贈1台、大亞電纜暨消友會常務監事沈尚宜捐贈1台、寯陽實業暨警友常務理事蔡明憲捐贈1台、宏明工業王秋明捐贈1台、桂田酒店暨消友會副理事長朱仁宗捐贈1台、廣美科技董事長顏國昭捐贈1台、東陽實業吳氏兄弟捐贈3台、碳佐麻里董事長邱彥騰捐贈1台、全力發機械董事長林榮騰捐贈1台、消友會五處薛文祥處長捐贈2台、愛爾麗集團總裁常如山捐贈1台、雙龍興運動器材總隊顧問團許龍湶捐贈1台、鵬揚工業董事長王惠民捐贈1台、清豐企業公司葉貞興1台、德慧螺絲工業陳金德捐贈1台、消友會七處辦公室王瓏璋捐贈1台、榮悅建設董事長謝賢煌捐贈1台、金器工業董事長王聖哲捐贈1台、臺南市消防局義消總隊顧問王玉診及宋和賓共同捐贈1台、台南市永康農會捐贈1台，另創心醫電公司額外再加贈2台，以上共計46台。

▲台南市消防局舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據衛生福利部資料顯示，心臟疾病為2018年國人10大死因第2名，而其中急性心肌梗塞為最緊急的疾病，心肌梗塞指的是供給心臟血流的冠狀動脈阻塞所引起的心肌損傷或壞死，而目前最普遍的治療方式是進行心導管治療，從病患抵達醫院急診起算直到打通血管為止，建議應於90分鐘內完成，可有效改善心臟血流，降低死亡率，並避免日後心臟衰竭的憾事，而藉由到院前12導程心電圖的傳輸，有效縮短這黃金90分鐘的搶命時間，可以讓病人提早得到確切的治療。

▲台南市消防局舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局推動到院前12導程心電圖系統，自2018年7月至2020年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共522件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞共44件，搶救了44條寶貴生命，到院前12導程心電圖系統確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。

▲台南市消防局舉辦各界捐贈12導程心電圖46台聯合捐贈儀式，由市長黃偉哲代表接受，將全面配置大台南每部救護車上，以利搶救到院前急性心肌梗塞病患，大幅縮短黃金搶救時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，1年前在台南市15個消防單位推動心電圖試辦計畫，在救護車上設置心電圖機，並與衛生局、急救責任醫院攜手合作，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場藉由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往本市具心導管室之急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，大幅提升急性心肌梗塞病人之醫療照護品質，今年更擴大辦理，將每個消防單位全面配置，全部共61個分隊配置心電圖機替缺血性胸痛的病患執行心電圖檢查。

黃偉哲提醒民眾，一旦發現有疑似急性心肌梗塞症狀如胸痛、胸悶、呼吸喘、冒冷汗等狀況，應儘速撥打119申請救護車求助，並信任專業的救護人員給予之建議，儘早接受12導程心電圖檢查，以透過早期診斷以讓病患接受確切的治療，以減少長期併發症的發生。

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