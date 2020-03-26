watchOS 6.2忘了修Bug　台Apple Watch六步驟偷開ECG功能

▲watchOS 6.2忘了修Bug，讓台灣Apple Watch用戶可以偷偷開啟心電圖功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

你更新最新的iOS 13.4與watchOS 6.2了嗎？3C達人皮樂發現，先前watchOS 6.2還在測試版本時，就有一個小小的Bug，透過這個小漏洞，就可以讓台灣的Apple Watch Series 4或Apple Watch Series 5用戶偷偷開啟心電圖（ECG）功能，而這個小漏洞即便到了正式版的watchOS 6.2後依然沒有修正，因此只要透過幾個步驟，就可以讓你也享受到心電圖功能了。

值得注意的是，因為台灣目前Apple Watch的ECG功能尚未正式開放，因此需要使用一個已經開通ECG功能的iCloud帳號，如果真的想要使用ECG功能，那麼最好找可信任的朋友來協助，否則資料外洩的風險相當高。

皮樂就指出，先前有協助過許多身旁朋友開通手錶的ECG功能，但是對方有高達九成的機率操作沒有百分百正確，因此常常會看到對方因設定錯誤而上傳的資料，為了「斷開聯結」，因此每一個已開通ECG功能的帳號只會給一個人使用，並且在朋友開通ECG功能後便馬上銷毀該帳號。

在確保這些先決條件後後就可以透過以下的六個步驟來獲得ECG功能：

更新手機、手錶軟體

想要享受到手錶心電圖功能，第一件事當然就是更新手機與手錶的軟體，且要注意的是，若是只想單更新Apple Watch是沒有用的，系統會強制使用者一定要先將iPhone更新到iOS 13.4版本後，才能將Apple Watch更新到watchOS 6.2。

備份手機資料

畢竟是「鑽漏洞」的一種，為了確保自己的資料不會因為任何操作失敗而消失，最好在開始前就先備份好自己的資料；當然，最好平時就要有資料備份的習慣，無論是不是要「鑽漏洞」，時時備份都是一個好習慣。

登出自己的iCloud帳號

接下來就是登出自己的iCloud帳號，按下登出後頁面中會出現「保留拷貝」的選項，下方出現的選項全數都必須點選保留（預設為關閉）。

▼點進「設定」後，點擊自己名字的頁面，往下拉就會出現「登出」的按鈕。（圖／記者邱倢芯攝）

登入已開通ECG的iCloud帳號

在登出自己的iCloud帳號後，就可以登入已開通ECG的帳號了；登入後，若是系詢問「是否使用二階段認證」，必須選擇否。接下來，系統會繼續詢問「是否合併資料」，也必須選擇「不合併」。若是在登入的過程中出現「錯誤」，可以直接按下「確定」。

而要是在登入的過程中頁面不停地轉圈圈沒有任何作動，那麼建議直接後台關掉App，再重新開啟「設定」。

iCloud僅開啟「健康」

在登入此一帳號後，再點開iCloud頁面，「使用iCloud的App」下方的選項皆點選關閉，僅留下「健康」為開啟狀態。

▼登入另一帳號後，「使用iCloud的App」下方選項僅保留「健康」。（圖／記者邱倢芯攝）

等待同步

這時候需將手機連上Wi-Fi，並且保持充電狀態，而後大約需要5~10分鐘的等待時間，之後在手錶的App佈局當中，就會突然出現「心電圖」的圖示。不過手錶出現「心電圖」圖示後，手機或手錶都不會有任何提醒，因此在等待的過程中只能自己去檢查圖示到底出現了沒。

▼Apple Watch的ECG圖示會默默地出現。（圖／記者邱倢芯攝）

在出現圖示後就表示你的Apple Watch已經擁有心電圖功能了，之後就直接登出這個iCloud帳號，先前做的更動都可以不需再點選回來。而後登入自己的iCloud帳號後若是系統詢問是否合併資料，一樣點選「不合併」即可。

不過要注意的是，台灣目前仍未正式開放Apple Watch的心電圖功能，因為是透過Bug的方式獲得這項功能，因此在日後被官方鎖掉功能也是正常的事情。

再者，目前要獲得這項功能必須要登入另一個帳號，資料外洩風險相當高，因此如果沒有急需建議不要隨意開啟，也不要任意的將自己的帳號交給他人，或是登入無法信任人士的iCloud帳號。

▲▼Apple Watch ECG所檢測出來的數據僅能做為參考，如果有需要還是得尋求專業醫生的建議與檢查。（圖／記者邱倢芯攝）