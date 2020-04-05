黑鷹出動13架次！空中地面6天奮力搶救　玉里林班地林火終撲滅

▲森林護管員採用地毯式殘火處理方式，確保不放過任何零星火苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處玉里事業區第32林班地森林火災3月30日發生後，因天公不做美，雲層過厚，阻撓搶救作業，空勤運補及空勘極度艱辛，從地面挺進的森林護管員則面臨高山、峭壁險阻，終於在空中及地面二路合作克服困難後3日順利挺進火場，4日下午3時15分將延燒了6天的林火完全撲滅。後續將計算3.48公頃燃燒面積內林木被害材積數量與損失價值。





空勤總隊4月1日在沙武巒山附近空投物資成功後，順利完成2架次物資空投及空勘作業，為已體力透支的運補人員及前線滅火森林護管員注入一股強心劑。為加速滅火，空勤總隊黑鷹直升機今日上午10時再從德興棒球場起飛，於火場附近上方投放火耙、工具鏟、水及防火口罩等約80公斤滅火物資，從空中支援在火場裡不畏高溫危險執行滅火任務的森林護管員。

▲▼空勤總隊黑鷹直升機於火場附近上方投放滅火物資，為森林護管員注入一股強心劑。



「地面部隊」森林護管員則兵分三路，從火場西、中、東側分頭進擊撲滅殘火。雖然火場4日已無明顯樹冠火竄出，但地面火仍持續悶燒，森林護管員採用地毯式殘火處理方式，確保不放過任何零星火苗；也利用阻隔燃料的方式，徹底消滅餘燼。加上山區濕度高、風速低，滅火十分順利，火場終於在4日上午11時已全面控制，無延燒之虞；下午3時15分完成餘燼清理工作，森林護管員將繼續監測火場，確保無任何殘火復燃後撤離火場，人員撤離也是一場硬仗，需要2至3日才能回到林管處各處所完成撤離計劃。





林管處統計，自3月30日起累計動員包含森林護管員、ICS(災害應變指揮體系)精英小組、空勤總隊、保七總隊第九大隊、花蓮縣消防局、花蓮縣後備指揮部、陸軍花東防衛指揮部、陸軍航空特戰指揮部飛訊部、第二作戰區指揮部、各工作站及運補人員超過百人，出動空勤黑鷹直升機13架次，完成5次、10噸水量的空中灌灑作業，人力、物力及財力成本極高。

▲利用阻隔燃料的方式，徹底消滅餘燼。

林管處在滅火任務結束後將請保七總隊查緝火首，一旦查有不法，必定依森林法第51條及民法相關規定究責，另瑞穗林道10K也結束管制，林管處呼籲民眾入山要小心用火，以免因小疏忽釀成森林火災嚴重破壞生態。

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