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「無毒人生、精彩萬分」　嘉藥反毒多元化宣導

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▲嘉南藥理大學，落實推動防制學生藥物濫用工作，特辦理一系列校內外頗具創新多元的宣教活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學，落實推動防制學生藥物濫用工作，特辦理一系列校內外頗具創新多元的宣教活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學配合政府「新世代反毒行動綱領」，落實推動防制學生藥物濫用工作，特辦理一系列校內外頗具創新多元的宣教活動，更將推廣對象延伸至國高中職校，保護年輕學子，將毒品徹底趕出校園，嘉藥更連續3年榮獲教育部評選為績優學校，累計已是9度獲獎，傑出表現相當難能可貴。

毒品入侵而讓校園變了調是相當棘手的問題！年輕學子天性純真、好奇心重，也容易遭到不肖人士以毒品控制，近年來毒品使用年齡更有下降趨勢，根據教育部資料統計，首次沾毒在19歲以下者比例竟高達22.0％，且有持續攀升趨勢，持毒、吸毒甚至販毒的在學學生每年可能逾千人。校園防毒不僅需要向下紮根，從小賦予學子們正確觀念，更要時時關心學生狀況，適時做出輔導。

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▲嘉南藥理大學，落實推動防制學生藥物濫用工作，特辦理一系列校內外頗具創新多元的宣教活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥積極推展反毒教育工作，分為三大面向：教育宣導、清查篩檢與春暉輔導。2019年度以「無毒人生精彩萬分」為主題，結合民間、公益團體、政府及社區資源辦理反毒教育多元宣導活動，將反毒議題融入課程教學活動中，結合教職員生反毒相關知能研習活動與志工服務，營造健康無毒的友善校園；同時也走入社區對外推廣，向里民和國中小學生傳遞拒毒反毒觀念，並在高中職或軍營宣導等以獨特的反毒桌遊方式，深化反毒意識，各項活動共計24場次，合計參與人數達20265人次，校外宣導共計25所學校，2120位師生參與，成效良好！

▲嘉南藥理大學，落實推動防制學生藥物濫用工作，特辦理一系列校內外頗具創新多元的宣教活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥推展防制藥物濫用工作深獲教育部及各界的肯定，日前更獲教育部推薦，參與大愛電視台反毒專題報導。嘉藥以『嘉藥、不藥』反毒教育成果展的方式呈現，嘉藥校長楊朝成、學務長董志明、生輔組長戴金梅、教官李柏宏等帶領本校反毒志工師生，實際演示、介紹各項宣教活動，包括反毒小學堂與反毒桌遊、反毒宣導品創作區、反毒棒球九宮格、反毒AI機器人競賽、尿液試劑篩檢操作與反毒績優榮譽成果展示。經由大愛電視台的專訪，不僅讓採訪記者對嘉藥多元反毒宣教感到佩服，也讓所有參與反毒志工們倍感榮耀與欣慰。

▲嘉南藥理大學，落實推動防制學生藥物濫用工作，特辦理一系列校內外頗具創新多元的宣教活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長楊朝成指出，嘉藥不斷透過各種資源與方法致力於反毒宣傳，就是希望能保護學子免於毒害，期盼能共創純淨家園，並善盡大學社會責任，反毒成果能獲得更多人的支持與肯定，相信是對相關同仁一直以來辛苦付出的最佳回報，也是繼續推展反毒教育工作最大動力。

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