與人撐傘如何保持「社交距離」？國小童1動作網噴飯　家長笑瘋：同學很傻眼吧

▲為保持社交距離，國小童只好讓沒帶傘的同學淋雨，家長一看好氣又好笑。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

因為新冠肺炎影響，中央流行疫情指揮中心宣布在室內須保持1.5公尺的安全社交距離，而室外則是1公尺。不過，一名國小學童就因為如此，只好讓沒帶傘的同學淋雨，自己則是撐傘走了，讓家長看到覺得好氣又好笑，發文寫道，「鵝子～你應該讓同學很傻眼吧？！」

臉書社團《爆廢公社》出現了一張照片，並寫著「防疫觀念正確」，透過照片可以看到，一名國小學童在聯絡簿的生活札記分享了當日的心情，不過仔細一看，也差點讓家長噴飯，直呼，「你應該讓同學很傻眼吧？！」

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這名學童寫道，「今天放學下雨，有同學沒帶傘就來和我一起撐」，但在過程中，他突然想起要保持1公尺的距離，於是…「我讓他淋雨，然後我自己撐傘走了。」

這篇文章一出，短短一小時的時間就突破7千個讚，網友紛紛留言，「優秀的好孩子」、「求同學心理黑暗面」，「保護自己沒有錯XDD」、「感覺哪裡怪怪的，但是又覺得做法正確」。

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