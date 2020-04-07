才6天捐款破1.2億！台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」：真的很感激大家

記者游芳男／宜蘭報導

在台灣奉獻超過半世紀、長期於宜蘭羅東聖母醫院服務的義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟日前向外求助，因為義大利受疫情影響，缺乏物資，希望台灣民眾可以捐款幫助。募款從1日開始至今，累積捐款金額達到1億2千萬元，也讓神父相當感動，不過也喊出暫停，並表示，「非常感謝大家」。

▲募款破1.2億，呂若瑟表示，「很謝謝大家」。（圖／記者游芳男攝）

天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父在台灣服務大半世紀，不但創立了羅東聖母醫院、澎湖惠民醫院，甚至在早期醫療資源匱乏時，免費替貧苦人家看病，有不少宜蘭鄉親都曾受到靈醫會神父的幫助。

▲義大利靈醫會挺我們一輩子，這次換我們相挺他們！宜蘭市公所設站6天捐款總金額破1.2億。（圖／記者游芳男翻攝）

然而，日前呂若瑟透過視訊與義大利總會聯絡時，發現他在家鄉的許多同學跟朋友都因為感染新冠肺炎過世，疫情造成當地的醫療體系受到重創，極度缺乏口罩、呼吸器與防護衣等醫療器材，讓他難過地跪在教堂祈禱，淚求台灣人「救救義大利」。

這個消息一傳出來，不少熱心的民眾紛紛捐款，愛心不斷湧現，累計到7日，捐款總金額突破1億，也讓呂若瑟相當感動，但也喊出暫停，並表示，「台灣好有愛心，捐很多錢給義大利，也救了很多人，很謝謝大家，真得很感激大家的愛心。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

臉書PO「有人排口罩被輾死」！李來希：只是提出看法…偵查結果出爐

獨／居家檢疫趴趴走挨罰！ 韓籍夫妻喊「不公平」：突然開罰我無法接受

影／頻收罰單！車主狂追檢舉達人：跑啊～我陪你跑到天亮 上演「折返追逐戰」