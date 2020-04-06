2男玩真心話大冒險性侵13歲少女　她靠「制服學號」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

剛滿18歲的蔡姓男子2018年10月間與少年阿偉（化名）、少女小美（化名）玩真心話大冒險，過程中兩人與少女發生性關係，雖然他辯稱不知道女方才13歲，但台中地院合議庭不採信，最後被依共同對未滿14歲女子為性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束。

▲小美依約前往蔡男家，卻慘遭兩人性侵。（示意圖／123RF，與本案無關）

判決書中提到，小美與哥哥的朋友蔡男相識，兩人從小就常常一起玩耍，事發當天她與蔡男、阿偉透過臉書相約碰面，由於時間已經很晚了，起初因為尷尬不願進屋，後來經過勸說才進到房間，3人先是各自滑手機，接著玩起「真心話大冒險」遊戲，沒想到阿偉突然出手摟住腰部，她嚇了一跳，趕忙傳訊息要求「手走開喔」。

沒想到阿偉才剛停手，坐在床角的小美就被蔡男拉到床上，脫下衣褲性侵，阿偉還在一旁催促換人，兩男各自性侵得逞一次。不過，蔡男到案後雖然坦承有發生性關係，但辯稱不知道女方才13歲。

▲蔡男有時會與小美的哥哥一起去補習班接她下課。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

小美在偵查過程中直指，她從小學一、二年級時就認識蔡男，知道哥哥和對方是朋友，「我哥哥有和他說過我幾年級，有時候他和哥哥會來補習班接我，我是穿學校制服，有繡學號，他知道我念幾年級，也大概知道我幾歲。」

由於蔡男曾自曝，看過小美穿繡有學號的制服，自己也是同一所小學畢業。台中地院合議庭認為，就算小美在發生性關係前謊稱就讀某高中，蔡男也不可能因為這句話就誤認女方的真實年齡，考量到他已經與受害者家屬達成和解，也同意賠償40萬元，最後依法判處1年10月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。