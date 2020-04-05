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一張書桌一輩子感恩！許玉美助人當學習　獲資深優良社工表揚

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▲▼資深社工許玉美辦理的脆弱家庭活動及親子文化活動。（圖／展望會提供，下同）

資深社工許玉美辦理的脆弱家庭活動及親子文化活動。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會東區辦事處許玉美社工分享，小時候家裡子女眾多，生活困苦，僅依靠父親微薄薪水養家。透過展望會幫助她的資助人是一對國外的老夫婦，為玉美家添購了「人生的第一張書桌」，也曾經送給她「彩色氣球」的小禮物。現在回想起來，可能都只是微不足道的小事，但小時候沒有所謂的玩具，家裡經濟狀況也不允許買非必要的東西，對當時的玉美來說，那份喜悅和感動一直陪伴著我長大。

畢業後，投入台灣世界展望會社工服務工作，至今已逾24個年頭，一開始從資助兒童計畫社工，也歷經高風險家庭、脆弱家庭方案社工，在社工服務經驗歷程中，讓玉美印象特別深刻的是，早期台灣還沒有兒少保護防治和家暴性侵通報觀念，在她服務的轄區曾遇到家暴性侵個案，由於施暴者都在附近關注，案主因為害怕不敢訴說求助，後來，透過社工觀察到蛛絲馬跡及學校輔導協力，才查出實際情況，也因為這個孩子和家庭遭遇，讓玉美提醒自己要更敏感，幫助個案關注該有的自身權益，並好好保護自己。

在高風險家庭及脆弱家庭防治的服務過程，一開始最困難的是獲得個案信任，案家通常會有很多誤解，家長都誤以為社工是要來搶走孩子的。其實，社工會想盡辦法運用各種處遇，讓孩子能夠留在原生家庭成長，因為誰都替代不了父母的角色及對孩子的關心，非必要不會輕易通報。因此，除注意訪視過程安全之外，還要建立與個案之間的信任，這些都不容易。

▲▼資深社工許玉美辦理的脆弱家庭活動及親子文化活動。（圖／展望會提供，下同）

今年甫獲得109年度社會工作專業人員資深敬業類表揚的許玉美社工表示，社工工作長期面對社會中底層的社會問題，有時候會有很深的無力感，有時候也缺乏成就感，但玉美分享能讓她堅持走下去至今，很重要的是當初展望會社工老師的關懷，以及素未謀面的資助人、捐款人曾在她年幼的時候給予的溫暖。

▲▼資深社工許玉美辦理的脆弱家庭活動及親子文化活動。（圖／展望會提供，下同）

▲▼辦理高風險親子活動學習自我保護及高風險到宅家庭教育方案。

許玉美說：「我感同身受服務的弱勢家庭在生活裡掙扎的困難，但有時候看到案家從我這裡得到答案，或是獲得一點點幫助，甚至有一點轉變，都會讓我開心很久很久！同時勉勵想投入社會工作的新鮮人，要記得當初當社工的初衷，不管在哪裡都要開心做，不同的領域都是學習。」

▲▼資深社工許玉美辦理的脆弱家庭活動及親子文化活動。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，展望會長期透過社工的專業陪伴，服務台灣花蓮四千多名經濟弱勢家庭兒少的需要，給予適切的資源及關懷，讓孩子有成長轉變、實踐自我的機會。

台灣世界展望會籲請民眾響應「國內資助兒童計畫」，每月2000元資助一名台灣弱勢貧童，幫助家境困難的孩子穩定求學，獲得支持與專業社工服務，與第一線社工員攜手陪伴兒少成長，邁向未來自立之路，並持續耕耘夢想，將社工的愛心延續！

愛心專線：03-8236868

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