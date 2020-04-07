18人確診！日本慶應大學醫院爆「實習醫生群聚感染」

▲安倍晉三預計今晚宣布進入「緊急狀態」。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本東京新冠肺炎疫情嚴重，光昨（6）日就有84個新增病例，且高達9成查不到感染源。現在更爆出東京慶應義塾大學附屬醫院發生實習醫生群聚感染事件，已有18人確診。慶應義塾大學醫院昨發布院長北川雄光署名的聲明表示，指出無法容忍這些實習醫生的行為，對大眾致上最深歉意。

根據NHK報導，位於東京新宿的慶應義塾大學醫院，昨日晚間在官方網站公告表示，該院有18名實習醫生確診新冠肺炎。公告指出，因為疫情的關係，醫院除了取消實習醫師的結業式，也禁止在疫期中舉辦聚餐，不過仍有40名實習醫師舉辦了大型餐會。在參與晚餐聚會的實習醫生中，1人在上月31日確診，之後醫院便要求與這名個案有接觸的99名實習醫師居家隔離2周，期間對他們進行採檢，陸續再有17人確診。

▲慶應義塾大學醫院院長北川雄光的說明致歉信。（圖／取自慶應義塾大學醫院官網）

慶應義塾大學附屬醫院昨晚發布院長北川雄光署名的聲明表示，這是醫療人員絕對不該有的行為，對大眾致上最深的致歉，不過未詳細說明這40名實習醫生聚餐的時間。

而實習醫生不顧醫院警告照常聚會的行徑被日本網友罵翻，痛批這群實習醫生根本完全沒有危機意識，要醫院解雇他們。

▲日本網友在推特上強烈指責實習醫生們的行為，認為他們不尊重自己的職責，希望院方能將他們解雇。（圖／翻攝自推特／@nhk_news）