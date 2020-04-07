美國海軍部長內鬥航母前艦長　川普要介入：不會因為「運勢差」就消滅某人

▲美國總統川普表示要介入海軍的內鬥。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）因為在爆發新冠肺炎疫情（COVID-19）的航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）向艦上官兵廣播，艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）的行為相當愚蠢，引發了官兵的反彈。對此美國總統川普表示，將會介入這件事，不會因為運勢差就消滅某人。

▲羅斯福號艦長克勞齊上校（Brett Crozier）。（圖／路透）



羅斯福號航母艦長克勞齊因為艦上爆發新冠肺炎疫情，卻收到國防部不准撤離的指示，轉而投書媒體求救曝光了4頁長信的內容，雖然讓國防部同意在關島讓艦上將近5000名的官兵上岸檢疫，但是艦長也因此遭到解職處分。

根據美國媒體商業內幕（Business Insider）報導，川普在6日接受記者訪問時指出，艦長不應該發出那一封信，發出這一封信是不應該犯的錯誤。

但是川普又補充，所有的事情都說明，克勞齊在那件事發生之前，他的職業生涯非常好，「所以我要介入其中，深入了解發生了什麼事，我不會因為某人運勢太差（bad day）就消滅他」。

▲美國海軍代理部長莫德利 。（圖／翻攝自推特／Acting Secretary of the Navy Thomas B. Modly）



川普對於莫德利與艦上官兵廣播的內容則表示，沒有看過莫德利今天的聲明，但是就他說聽說的部分，覺得莫德利的用字太粗魯。

川普強調，「我或許能調停這場紛爭，我們有兩個很棒的人爆發紛爭，不管你們信不信，我很擅長調解這類的紛爭，我可能需要詳細研究一下，相信很快就能解決」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！