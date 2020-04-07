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武漢解封倒計時！8日撤除管控卡口...「水陸空」交通全面恢復

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▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢市8日起解除封鎖。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢市8日解封進入倒計時！湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部今（7）日宣布，自4月8日零時起，撤除武漢市交通管控卡點，有序恢復鐵路、民航、水運、公路、城市公交運行。同時強調，「解除通道管控不等於解除防控措施、打開城門不等於打開家門，慎終如始做好疫情防控工作，加快恢復經濟社會秩序，確保湖北保衛戰、武漢保衛戰全面徹底勝利。」

湖北省人民政府7日晚間在官網宣布，為持續抓好疫情常態化防控，有序恢復生產生活秩序，根據《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國傳染病防治法》和湖北省重大突發公共衛生事件I級響應機制等有關規定。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

解除離漢通道管控有關事項通告如下：

一、從4月8日零時起，撤除武漢市交通管控卡口，有序恢復鐵路、民航、水運、公路、城市公交運行。各交通運輸單位要落實落細疫情防控措施，加強交通運輸從業人員安全防護，確保交通組織安全有序。

二、各地要繼續強化小區管控，嚴格進出人員管理，實行身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴，守好社區一線防控陣地。

三、各類公共場所要切實承擔疫情防控主體責任，商超、公園、醫院等已開放場所要嚴格實施體溫檢測、登記進出、流量控制，防止聚集性交叉感染。電影院、劇院、娛樂場所等繼續嚴格執行負面清單管理。

四、省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園等繼續延期開學。具體開學時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

五、廣大居民要切實增強防疫意識，做好居家環境衛生，非必要不出小區、不出市、不出省，盡量減少出行，不參加聚集性活動，出入公共場所佩戴口罩。國家機關工作人員非必要不出差。各類人員憑湖北健康碼“綠碼”安全有序流動。進京人員按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制相關要求辦理。

六、各地要堅持零新增不等於零風險、解除通道管控不等於解除防控措施、打開城門不等於打開家門，堅持I級響應防控措施，堅持黨委、政府主要負責同志擔任指揮長的防控體制，慎終如始做好疫情防控工作，加快恢復經濟社會秩序，確保湖北保衛戰、武漢保衛戰全面徹底勝利。

另一方面，根據武漢交警大數據分析，隨著復工復產企業明顯增加，近半個月內武漢在途車輛數增加近40萬輛，最高峰達到124萬輛，已恢復至2019年12月的50%左右，預計8日零時後將達180萬，屆時進出城通道交通流量可能出現大幅增長，出城車流預計在8日當天達到最高峰，15日左右逐漸緩解。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

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