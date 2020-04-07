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集中隔離者接受實驗室檢驗　陸衛健委：合格可提前7日結束觀察

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▲廣東跟進最嚴疫情防控措施，對境外人士入境採14天居家或集中隔離。（圖／翻攝紅星新聞）

▲廣東省對境外人士入境採14天居家或集中隔離。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸衛健委今（7日）發文指出，具備條件和能力的地區，對於原則上需集中醫學觀察14天的非「四類」人員（確診病例、疑似病例、有發燒症狀及密切接觸者以外的人員），可自願選擇進行實驗室檢測，「檢測結果符合判定標準者，可提前離開集中醫學觀察點。」

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲北京首先祭出強制集中隔離14天措施。（圖／路透）

衛健委發出的《聯防聯控機制綜發〔2020〕124號》通知顯示，集中醫學觀察人員實驗室檢測方案分為三步驟。對於自願接受實驗室檢測的集中觀察人員，首先進行「採樣和檢測」，醫學觀察第三天採集鼻咽拭子標本，第五天採集鼻咽拭子標本和血清標本，並在24小時內反饋檢測結果。

結果出現後，判定標準為，兩次核酸檢測陰性且血清特異性IgM抗體陰性者，集中隔離滿7天後可離開集中醫學觀察點，納入社區網路管理，居家醫學觀察直至14天。至於任意一次核酸檢測呈現陽性或血清特異性IgM抗體陽性者，就必須按照無症狀感染者管理。

▲上海機場內的檢疫人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海機場內的檢疫人員。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，醫學觀察期間如出現發熱或呼吸道症狀者，應當立即轉運至定點醫療機構進行診治。

大陸新冠肺炎疫情近日逐漸轉向為境外輸入案例居多，包括北京、上海及廣州等城市皆採取「最嚴」管控措施，規定境外人士入境皆需至集中隔離點進行14天的隔離觀察，期間費用自理。

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