台中景點未列入警示　盧秀燕：清明連假大坑旅館住宿率9成

▲盧秀燕表示，市府會加強防疫，兼顧觀光生機。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

因應新冠肺炎，台中市政府推出安心旅宿優惠補助，並推動國旅秋冬遊自由行住宿補助專案，緩解旅宿業者營運壓力，清明連假期間整體平均住宿率6成，大坑溫泉旅館業者更高達9成，市長盧秀燕7日在市政會議表示，台中市還好沒有在中央公布的警示景點，市府將持續加強防疫，讓民眾安心來台中住宿旅遊。

盧秀燕表示，在兼顧防疫和刺激觀光生機之下，市府加強防疫作為，包括提供居家檢疫替代所、安心旅宿分流管理等，清明連假的旅宿狀況統計，觀光旅館業住宿率約6到7成、一般旅館業3成、民宿5到6成，另大坑溫泉旅館業住宿率約9成、谷關溫泉旅館業住宿率5成。

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盧指出，由於台中市有安心旅宿標章做保證，吸引不少全國遊客願意到台中，市府會持續注意連續假期時各景點的容留人數，讓民眾防疫及旅遊平衡。

觀光旅遊局長林筱淇在市政會議上專案報告「因應新冠肺炎-旅宿業防疫作為與振興方案」，她說，市府推出安心旅宿認證標章，業者只要按照市府SOP強化防疫措施，就能得到認證，一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬都能入住，目前已有188家審核通過，民眾可安心入住。

此外，為緩解旅宿業者受到衝擊的營運壓力，觀旅局已完成國旅秋冬自由行住宿補助款核撥；地方稅務局也訂定旅宿業減免房屋稅及地價稅自治條例草案；農業局也提供旅宿業者承租建物者，租金優惠或延期繳納；水利局則分期收繳溫泉取用費，協助業者一起度過難關。

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