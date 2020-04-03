配合中央流行疫情指揮中心指示　桃市34家醫院全面停止探病

▲根據中央流行疫情指揮中心指示，4日起全桃園市34家醫院全面停止探病。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心3日發布有關醫院實施門禁管制措施，桃園市衛生局表示，即日起全市11家急救責任醫院及其餘23家非急救責任醫院全面配合實施門禁管制與全面停止探病，除病人要實施手術或病情需要、其他醫療機構要求或同意者例外。

桃園市府因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，為避免醫院醫護人員與就醫民眾遭受病毒侵襲，桃市11家急救責任醫院已於今年3月6日首先落實「除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病措施。每名住院病人陪病者以1人為限，陪病者採實名登記制度；用餐以外帶、外送取代內用；派員加強巡檢，針對民眾可能聚集地點進行管制及疏散等四大探病與陪病管制措施。



▲配合中央流行疫情指揮中心指示，桃園市34家醫院嚴格管控門禁管控。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市衛生局3日指出，配合中央流行疫情指揮中心發布，有關醫院實施門禁管制措施，桃園市衛生局緊急連繫全市11家急救責任醫院及23家非急救責任醫院全面配合實施門禁管制，除有下列情事外，全面禁止探病：

一，病人實施手術、侵入性檢查或治療等醫療作業之需要。

二，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。

三，其他應醫療機構要求或同意者。



衛生局王文彥局長強調，針對疫情嚴峻，為避免醫院群聚感染發生，非必要應避免探（陪）病等進入醫療院所次數，以降低防疫期間醫院進出人員數量，減少院內群聚感染風險、保障安全就醫環境。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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