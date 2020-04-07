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高嘉瑜批酷碰券「不食人間煙火」：發現金才是民眾最需要的

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▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情重創產業，經濟部規劃綁定行動支付消費的「酷碰券」，以每人、每單一支付平台，每月上限1000元。不過，民進黨立委高嘉瑜認為，酷碰券還要民眾先掏錢才能使用，但很多人現在連收入都沒有，要如何去花錢，直呼「有點走在雲端的感覺，讓人覺得不食人間煙火」，她認為，減稅、降租金、發現金才是最實際上民眾最需要的。

行政院2日拍板通過第2階段紓困方案，總規模達1兆500億元，紓困特別預算將追加1500億元。其中經濟部規劃百億元推動「你消費我回饋」的行動支付酷碰券，每人每月回饋上限新台幣一千元、先實施三個月，65歲以上民眾持有的敬老卡也以1000元為上限。

高嘉瑜表示，對於很多生活不下去的民眾，如何解決困境是當務之急，酷碰券是可以振興經濟，但一般民眾還是要先掏錢才能用，對於沒有現金、生活快過不下去的民眾來說，有點「遠水救不了近火」，也沒辦法解決現在的經濟困境。

高嘉瑜說，酷碰券的想法是先掏4000元才抵1000元，若每個月要花2萬，才有5千元的折扣，直言民眾要花這麼多錢已經很困難，甚至賺的錢還不到要先花的錢，「有點走在雲端的感覺，讓人覺得這個政策不食人間煙火」，畢竟很多人現在連收入都沒有，要如何去花錢。

高嘉瑜質疑，很多經營不下去的小商家，連電子支付系統都沒有，電子支付大多是有規模或連鎖性商家，困苦的民眾沒有支付工具、也沒有收入來源，他們如何去接軌？「這個政策離他們太遙遠，應該用一些比較實際的方式解決他們的困難，最實際的方式，如果能夠減稅、降租金、發現金，都是實際民眾最需要、也是最迫切的。」

國民黨立委葉毓蘭則擔憂酷碰券會落入幾年前前瞻基礎計畫的後塵，八千八百億有許多縣市沒有執行，「很多振興紓困人民看得到、吃不到、甚至等不到，建議在若干排富條款確立後，讓人民有現金入袋，幫助他們解燃眉之急，這比較實際。」

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