回應逆向加薪48萬元　林鄭月娥：曾捐一個月薪資抗疫

▲林鄭月娥戴口罩。（圖／達志／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

適逢新冠疫情期間，日前香港特首辦公室文件披露，行政長官林鄭月娥2020至2021年度的薪資預算竟「逆勢成長」，換算一年加薪48萬元，引起立法會議員痛批。對此，林鄭月娥於7日的行政會議前表示，薪金調整是按年按通脹定期進行，與疫情無關。

對於媒體提問是否會帶頭減薪，林鄭月娥還提到，我們管治團隊要展示與民同心抗疫時，曾主動捐了一個月薪酬給公益金，其後他們將捐款分配給一些沒有受到政府資助的數十個機構。

▲林鄭加薪一舉飽受立法會質疑。（圖／香港立法會）

她接著說，「當前首要任務還是防疫抗疫以及支援香港的企業和員工，若需要我本人或問責團隊作出什麼舉措，更能讓社會運行同心協力，我們是非常願意做的。」

據了解，林鄭月娥於2020至2021年度的薪金預算開支達521萬港元（約2084萬元新台幣），相比去年度的509萬港元（約2036萬元新台幣），增加12萬（約48萬元新台幣），代表每月薪金約43.4萬港元（約173.6萬元新台幣），平均每月加薪1萬（約4萬元新台幣）。

立法會議員還質疑，特首每年花約53萬港元（約212萬元新台幣）預算，聘請全港最貴「小編」運作Facebook和Instagram等帳號，還進行薪金調整，未能共體時艱，「是荒天下之大謬。」

對於後續香港抗疫策略，林鄭月娥指出，政府將延長非香港居民海外入境的限制，繼續禁止非居民於機場入境。併很快公佈第二輪「防疫抗疫基金」，阻止就業情況進一步惡化。

▼林鄭月娥臉書帳號。（圖／翻攝自林鄭月娥Facebook）

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