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被老藥師包尿布賣口罩所感動　在地企業送芒果造型肥皂慰問

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記者林悅／台南報導

為了讓更多民眾都能買得到政府的防疫口罩，台南市72歲的千代藥局陳盈舟藥師抱病包著尿布來增量販賣口罩，媒體報導後感動許多人，有台南市民帶著芒果造型的手工皂前往慰問致意，表達市民對老藥師不辭辛勞，代售政府防疫口罩的感謝之意，造型相當可愛討喜的芒果造型手工皂，讓老藥師溫暖在心樂開懷。

▲被老藥師包尿布賣口罩的報導所感動，台南在地企業送給台南每位防疫老藥師芒果造型肥皂禮盒以表台南市民謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被老藥師包尿布賣口罩的報導所感動，台南在地企業送給台南每位防疫老藥師芒果造型肥皂禮盒以表台南市民謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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致贈外銷專用芒果造型手工皂給老藥師的市民吳俊璋表示，之前就有新聞報導台南市的老藥師為了代售政府的防疫口罩被年輕人糟蹋，那時候就覺得很不捨，這次又看到我們台南市的老藥師，抱病包著尿布來賣口罩，他覺得一定要以台南市民的身分，來向這些老藥師們致意，謝謝他們對社會的貢獻付出，本來想送水果禮盒，防疫期間，用肥皂多洗手才是最好的，剛好他工廠就是在做手工皂代工的，所以特別挑選最具台南特色、公司自己做的芒果造型手工皂，來送給這些老藥師，以表達市民對他們的感謝之意。

▲被老藥師包尿布賣口罩的報導所感動，台南在地企業送給台南每位防疫老藥師芒果造型肥皂禮盒以表台南市民謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳俊璋也說，親自來拜訪慰問這些藥師，才更加知道藥師和他們的家屬幫忙賣防疫口罩背後的辛苦，像蘇煥亭藥師的夫人，為幫忙分裝口罩、賣口罩，累到爆肝去住院了好幾天，獨留蘇藥師一人在藥局內苦撐一整天，他只能告訴太太：「妳自己在醫院好好養病，我要賣口罩、包口罩，沒空去看妳喔！」，他們真的都好辛苦，身為市民的我們真的要好好感謝這些藥師幫我們把疫情把關，幫我們民眾維護健康。

台南市藥師公會理事長吳振名表示：，感謝新聞媒體朋友對藥師在這次政府防疫口罩代售期間的各種正面報導，讓民眾對社區健保藥局藥師能有更多的認識與了解，尤其是藥師代售實名制口罩已2個月，面對各種狀況，坦白說都有點身心俱疲的情形，這時候更需要的是各界的加油、打氣聲，讓藥師能有繼續為守護民眾健康、平安度過疫情繼續奮戰下去的精力，也很謝謝一向熱血社會公益的維仁國際吳董事長，致贈我們台南市藥師公會，這次有代售防疫口罩的70歲以上資深藥師每人一份感恩禮。

▲被老藥師包尿布賣口罩的報導所感動，台南在地企業送給台南每位防疫老藥師芒果造型肥皂禮盒以表台南市民謝意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名也笑說口罩賣這麼久了，很多藥師都很怕民眾只記得藥師只會賣口罩，而忘了藥師的專業本職是在用藥安全與調劑處方箋上，他也呼籲市民朋友如果有慢性病連續處方箋，也可拿到社區健保藥局請藥師來調劑，藥師除了調劑也會提供給民眾用藥、服藥上的指導，讓民眾的健康狀況能獲得穩定和改善。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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