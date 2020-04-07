台南夜市有攤商沒戴口罩！　黃偉哲：夜市、市場才應列入警示

記者林悅／台南報導

中央將台南市關子嶺等3個風景區列為國家級警點，市長黃偉哲抨擊是「亂槍打鳥」的選擇，並指出夜市和市場群聚現象嚴重，更應列入警示，惟台南各大夜市攤商仍有未戴口罩情況，交易結帳未保持社交距離，對此市府指出，目前中央尚未規定攤商強制戴口罩，市府會加強勸導戴口罩，並注意防疫作為以防成破口。

▲台南市長黃偉哲率隊前往台南花園夜市進行防疫視察及宣導，並呼籲民眾及攤商口罩，保持社交安全距離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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全球各地2019新冠肺炎疫情相當嚴峻，但清明連假期間，民眾似乎不以為意，國內各地景點仍湧現人潮，台南市長黃偉哲在4月4日親自至台南花園夜市宣導防疫，當時黃偉哲強調，發國家級警報要「精準一點」，也呼籲中央儘速訂定相關罰則，讓地方能全力嚴厲執行。

據了解，中央流行疫情指揮中心4月4日發送2則「國家級警報」，第1則就針對一般景點，如阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，提醒民眾出遊要保持距離。

黃偉哲4日即表示，關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫等，是印象中人比較多，人最多的倒不是這些地方，國家級警報我們予以尊重，但是若中央的公務員在辦公室發警報，沒有去了解地方上實際的狀況，「我只能說，發警報要發精準一點」。

黃偉哲6日在台南市義消總動員防疫宣導記者者會後也指出，11個警示景點中，台南就有3個，令他覺得很困擾，因為這3大景區是開放景點，而且市府每天都有有具體數字，每天開放8、9個小時的入園人數才約2、3千人，尚未達到密集、擁擠的程度，這樣竟被列入警示景點實在有點偏頗，讓台南市感到困擾，這相對的夜市和市場，開放2、3個小時，群聚現象嚴重，反而應該列入警示。

▲市府動員警力、消防局志工、義警、民防、巡守隊…等大批人力，前往夜市、市場，甚至賣場等群聚動場所，協助執行防疫宣導。

針對中央疫情指揮中心，希望清明連假有前往11個警示景點民眾，能夠自主健康管理，黃偉哲則尊重支持，市府防疫是超前部署，是不會以中央公布的11個景點為限，希望只要在假日、五一勞動節等，去過人潮比較擁擠場所的公務員，就要主動通報並進行自主健康管理，避免像日本一樣疫情大爆發，自主健康管理不會限制行動，是低強度的，希望盡量不要到處跑而已，但若有隱匿，日後被查出的話，會給予行政處分。

黃偉哲強調，台南關子嶺、烏山頭水庫、虎頭埤等3個景點都被列入警點，他認為比較「偏頗」，這3個景點都是開放式空間，每天人數才2、3千人，會被列入警點實在很奇怪，是不應該列入，有點像「亂槍打鳥」的選擇，實在奇怪。

黃偉哲強調，夜市、菜市場、賣場及景點，都是大量人潮聚集地，保持社交距離有其必要性，「畢竟命是自己的」，若因沒有洗手、戴口罩、保持安全距離，造成疫病感染，甚至導致須封城，夜市、菜市場、賣場都不用逛了，那就真的嚴重了。黃偉哲說，公、民有市場都在防疫宣導之列，市府動員警力、消防局志工、義警、巡守隊等大批人力，協助執行防疫宣導，夜市、菜市場、賣場，將投入更多人力積極宣導。

針對落實保持安全的社交距離，黃偉哲坦言，「實際執行有難度，畢竟中央尚未訂定相關罰則」，黃偉哲強調，目前台南是六都中，新冠肺炎確診病例最少的城市，要繼續保持這樣的的狀況，市民就需自愛、自我約束。

有關黃偉哲市長指夜市、市場等短暫開放，卻是密集、擁擠嚴重群聚的情況，才應列入警點一事，外界認為目前夜市仍有攤販未戴口罩、未保持社交距離及「梅花座」等相關防疫措施，疑可能成為「防疫破口」。

市府指出，日前黃偉哲巡視花園夜市時已強調，攤商及民眾戴口罩及保持社交距離有其必要，會向中央流行疫情指揮中心建議，施行強制戴口罩政策，才可強化防疫效果。

▲多數民眾及攤商均有自發性戴口罩防疫。

市府指出，目前中央無相關要求或規定，所以夜市、市場攤商並無強制戴口罩之要求，攤商未戴口罩也無罰則，且夜市攤商因環境關係，要依中央規定保持社交距離或「梅花座」有其難度，但這部分黃偉哲市長早就注意到，所以才會動員警力、消防局志工、義警、民防、巡守隊…等大批人力，前往夜市、市場，甚至賣場等群聚動場所，協助執行防疫宣導，市府將投入更多人力積極宣導，勸導攤商戴口罩及就其環境做最妥適的防疫措施，大家一心共同防疫，避免成防疫破口，這是大家的責任，需要大家一起努力完成。

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