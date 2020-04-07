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逆時中問「為何少一片」　黃光芹：挑戰口罩日產2000萬片卻搬出電鍋

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記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前親自示範「電鍋乾蒸口罩」，呼籲民眾節省使用。資深媒體人黃光芹6日在臉書PO文評論此事，開頭第一句就是「不差這一片」，她認為，政府已經強制民眾搭乘大眾運輸時必須戴口罩，自然無法漠視需求，例如搭捷運上班的通勤族，如果政府有餘裕可以每14天供給每位成人10片口罩，「為何偏偏要少那一片？」

▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳時中呼籲大家不要浪費口罩，目前成人14天9片是足夠的。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

雖然自4月9日起成人每14天可領9片口罩，兒童可領10片，社會各界對於發放數量仍有許多不同的聲音。對於這些意見，陳時中表示，民眾可以先好好感受一下14天9片夠不夠用，「看到口罩被丟地上，大家沒有盡到它的利用價值，就換了一片新的，看了很痛心」，還是希望能做到可以稍微省一下就盡量省，並非是為了要援外才這樣做，而是全球一起省，畢竟口罩是非常重要的物資。

請繼續往下閱讀...

不過，黃光芹6日在臉書PO文談到口罩議題，內容提及，最近這幾周她一連採訪工具機、不織布等口罩國家隊，聽業者描述如何在42天內牽成92條生產線，達成1300萬片口罩的產量，大家不約而同說起同一個場景，當初看到老人家忍著日曬雨淋排隊，就為了買3片口罩，於心不忍決定日夜兼程，才達成這個不可能的任務，「我們的口罩量充裕，一次性的一日捐，就像在大水庫裡取一瓢飲，對日常口罩的供給量，並無大影響。」

▲▼0405中央流行疫情指揮中心記者會，電鍋蒸口罩。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳時中親自示範電鍋乾蒸口罩。

黃光芹接著點出重點，現階段口罩供給狀況的問題在城鄉差距，「不患寡而患不均」，政府當然得考慮避免過度浪費的問題，然而現在搭乘大眾運輸都必須戴口罩，種種需求自然也無法漠視，例如搭乘捷運上班的通勤族，10個上班日就有10片口罩的需求，假如政府行有餘裕，「為何偏偏要少那一片？」

「我們靠的是工具機，而不是電鍋！」黃光芹認為，政府現在應該是喜收成果的時候，怎麼會搬出電鍋乾蒸這樣的老古法，形同是在滅口罩國家隊的威風，縱使這個方法可行，也應該早點做宣導，時機點落在口罩國家隊量產之前，如今產量充足，並朝著日產2000萬片的方向前進，「為何不思給予通勤族多一點方便，多一片又何妨？為何反其道而行，搬出電鍋？若仍需民眾共體時艱，又何必提昇至兩周9片？為何不乾脆回到一周3片的時空環境？」

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