轎車下匝道前突熄火　中市交大重機勇擋後方來車

▲蕭姓自小客駕駛轎車下匝道前突然拋錨，市警交大巡邏員警用大重機擋住並閃燈警示後方來車。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名蕭姓自小客駕駛4日上午欲前往豐原區，行經台74線快速道路29公里處正要下匝道時，車輛因不明原因拋錨故障，卡在外側車道動彈不得，幸好經台中市警局交通大隊大重機巡邏員發現，趕緊上前用重機擋住並閃燈警示後方來車，事後蕭姓駕駛車輛由拖吊車拖離快速道路，蕭也非常感激警方適時伸出援手，頻頻道謝。

台中市警局交通大隊表示，4日上午9時35分許，交大大重機巡邏員警在台74快速道路29公里處，太平往潭子方向，發現一輛故障拋錨車，不明原因停放在道路外側，後方車輛為閃避而紛紛減速。經了解，蕭姓駕駛自小客車欲前往豐原，途中發現車輛狀況有異，在還來不及下匝道時，車輛就已經熄火卡在外側車道，再發動時，車輛已無任何反應。

▲蕭姓駕駛自小客車欲前往豐原，途中發現車輛狀況有異，在還來不及下匝道時，車輛就已經熄火卡在外側車道 。（圖／台中市警局提供）

交大指出，當時蕭姓駕駛一臉無奈的在車後指揮，但因快速道路車流多且車速極快，在沒有警示標誌下，對蕭及用路人安全危害極大。交大大重機巡邏員警見狀，立即使用警用大型重機車閃燈協助警示後方來車，並指揮後方車輛避開改道，後來蕭姓駕駛求援拖吊車到場，將故障車拖吊上架拖離快速道路，蕭男非常感謝警察適時伸出援手，頻頻向警方道謝，對警察熱心服務留下良好印象。

交大表示，大型重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除平日編排大重機巡邏外，針對連續假期更是編組大重機部隊，執行快速公路交通安全及防制事故巡邏，倘接獲交通壅塞通報，也能迅速抵達現場進行疏處。

交大隊長林沐弘提醒民眾，開車外出請事先做好車況檢查，隨時掌握即時路況資訊。另目前正值防疫期間，本大隊員警勤務落實，主動救援快速道路故障車輛，為民服務深獲民眾肯定，足為同仁表率。

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