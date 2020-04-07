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金錢豹+海派回來了！保持社交距離1.5公尺　老司機哀喊：這還叫酒店嗎？

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲海派等知名酒店6日恢復營業，台中市府領經發、衛生、民政、警察等局處前往稽查。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情，台中市政府日前採取「強力稽查、柔性勸導」策略，促使包括金錢豹、海派等知名酒店自3月28日起配合暫時停止營業1至2周；至6日，海派7店、海派8店酒店恢復營業，適逢清明連假過後，為確保防疫安全，副市長陳子敬晚間再率隊前往海派酒店等4家業者進行臨檢，要求業者及消費者配合防疫工作，並保持社交距離。

對於酒店恢復營業首日警方就來查「社交距離」，老司機們莫不哀鴻遍野：「要遵守社交距離，那去酒店叫小姐坐檯就要採梅花座，不然就沙發上坐遠遠的，這還叫酒店嗎？」另名老司機則表示，疫情嚴峻，若開心一時卻中鏢，不僅浪費醫療資源加重醫護負擔，可能還會傳給家人朋友，萬一沒了命，那就太不值得，還是忍忍吧

台中市警局表示，多家大型娛樂業者自3月28日起停業1至2周，全面展開消毒防疫工作，而清明連假過後，海派、金錢豹、紫爵等酒店業者陸續恢復營業，副市長陳子敬於6日晚間11時許，再率隊前往海派7店，海派8店、紫爵酒店及響溫馨KTV等娛樂場所臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走，降低疫情風險。

▲▼ 。（圖／警方提供）

▲▼ 陳子敬於6日晚間11時許，再率隊前往海派7店，海派8店、紫爵酒店及響溫馨KTV等娛樂場所臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單。

▲▼ 。（圖／警方提供）

陳子敬率領經發、衛生、民政、警察等局處，一同前往多家知名酒店展開防疫宣導與稽查，要求業者須落實服務人員戴口罩、量額溫、消毒雙手等措施，消費者也須做好自主健康管理，並保持社交距離，預防居家隔離或檢疫對象趴趴走。

台中市警局表示，為防範未然，6日晚間11時許市府針對不同娛樂場所聯合臨檢，業者與民眾配合態度良好，疫情期間，將持續與經發、衛生、民政等主要防疫單位，針對舞廳、酒店和KTV等大型娛樂場所聯合稽查臨檢，宣導衛教觀念，保障市民健康安全。

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