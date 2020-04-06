阿兵哥收假跟父親要不到錢　竟爬10米高鋼管僵持3小時

▲消防員人用運梯靠近負氣站鋼管的阿兵哥。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

高雄當兵的黃姓男子收假當天因為跟父親伸手要錢，發生爭吵，他竟負氣走上太平橋旁，下幫深達10公尺的自來水輸水管上不下來，黃父擔心兒子安危趕緊通報119。消防隊架設氣墊、雙節梯，甚至出動雲梯車，耗費3小時勸說下，黃男才乖乖配合被帶下來送醫，讓所有人虛驚一場。

台中市消防局5日晚上6點獲報，太平區太平橋旁的自來水輸水鋼管上站有一名20歲黃姓男子疑似要自殺，消防局立刻派遣中山、十九甲、大誠分隊出動10車25人，由中山分隊小隊長鄭豐霖帶隊趕赴現場。

▲▼消防隊先是架設氣墊雙節梯，改以雲梯靠近，順利救下阿兵哥。（圖／民眾提供）

報案人也就是男子父親向警消表示，兒子是軍人，原本今天要到高雄收假，但卻跟她要生活費，他認為兒子已經當兵有固定薪水，為何還要要錢，雙方因此發生口角。兒子竟然就一個人走上自來水鋼管，怎麼勸也不下來。他擔心人會掉下去，趕緊請求協助。

消防人員見現場鋼管離地面高達10公尺，黃男若跳下去非死即重傷，險象環生。黃男父親、部隊長官等人先心理喊話，緩和他情緒，勸他趕快下來。同時在下方架設氣墊，並使用雙節梯從地面架設到鋼管旁。但因為高度落差過大，搜救人員無法成功接觸黃男，最後改以雲梯車靠近。

最後在3小時後，也就是晚上9點3分時順利接觸黃男，特種搜救隊員環抱他腰部拉上，平安著陸後，再用救護車將他送往國軍803醫院治療。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



►年輕好簡單～～



【更多新聞】

►彰化社頭凶宅將拍賣！屋主經商失敗輕生 2層RC構造首拍底價280萬

►公公治喪訃聞孝媳不是她 正宮告老公小三求償百萬竟敗訴

►台中離奇車禍！輔助輪機車下坡路翻覆 兒命危、父喊脖子痛...送醫搶救雙亡