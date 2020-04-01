台中清明連假交通動線一次看懂　市警交通大隊公布疏導熱點

▲台中市警局交通大隊因應清明節4天連續假期即將到來，特公布高速公路交通疏導措施及清明節連續假期交通疏導重點 。（圖／台中市警局交通大隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警局交通大隊因應清明節4天連續假期即將到來，特公布高速公路交通疏導措施及清明節連續假期交通疏導重點，讓民眾上路前儘早預作準備。此外，市警局提醒，正值新冠肺炎疫情傳染期間，除了個人防疫加強外，搭乘交通工具或自行開車也要有防疫觀念，摸完把手、拉桿或方向盤、車門門把等，記得回家後用肥皂洗手，才能遠離疫病。

交通疏導規劃自1日起至5日止，為期5天，以國道交流道、車站、墓區、景點及購物商圈等周邊道路為主，台中市警局交通大隊公布內容如下：

高速公路交通疏導措施：

1. 深夜暫停收費：4月2日至4月4日，當日深夜0時至當日凌晨5時；4月5日，當日深夜0時延長至當日上午10時，國道全線雙向暫停收費。

2. 開放路肩：除平常日國道1號南下大雅至台中（7時至9時、16時至19時）、國道3號北上快官出口匝道（7時至9時、17時至19時）、國道3號北上霧峰至中投（7時至19時）、國道3號北上霧峰系統至霧峰（7時至19時）、國道3號北上中港系統至大甲（13時至22時）外，新增開放國道1號北上大雅至豐原（7時至9時、16時至19時）、國道1號大雅交流道北上匝道（台中方向，10時至12時、14時至17時）路肩供小型車行駛。另清明節連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。

3.入口匝道儀控：4月2日至4月5日，台中市國道1號北上各入口、南下后里至豐原；國道3號快官至霧峰南下，實施精進匝道儀控，並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。.

清明節連假期間本市易壅塞路段：

1.國道1號大雅交流道銜接中清路及環中路周邊道路。

2.國道1號台中交流道銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

3.國道1號南屯交流道銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

4.國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

5.國道3號大甲交流道銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

6.國道3號霧峰交流道銜接霧峰區中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

7.高鐵、台鐵台中站等鐵公路車站區周邊道路。

8.台74線沿線路段及匝道出、入口周邊道路。

9.國道1號后里交流道、麗寶樂園周邊道路。

10.台中市各大公墓、墓園（區）、納（靈）骨塔周邊道路。

十大觀光熱區、熱點：

1.新市政中心百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

2.草悟道、市民廣場。

3.逢甲夜市。

4.台中公園。

5.大甲鎮瀾宮。

6.東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。

7.新社、東勢林場風景區。

8.后里麗寶育樂世界。



9.清水高美濕地。

10.谷關風景區。

▲清明連假即將到來，台中市警局交通大隊嚴陣以待。

台中市警局長楊源明提醒民眾，清明節連假開車外出，請事先做好車況檢查，了解各項交通疏導措施，隨時掌握即時路況資訊，除注意「交通安全」外，「防疫安全」首要就是「勤洗手」，注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病。

交通警察大隊大隊長林沐弘表示，清明節連續假期已規劃相關疏導管制措施執行，請民眾配合以維持交通秩序。另請各位民眾共同維護行車安全及順暢，本局將加強紅線違規停車、併排停車執法，也請勿酒後駕車、疲勞駕駛，強調「民眾安心、安全」，是警察執勤的目的，呼籲民眾務必遵守交通安全規則外，大家胼手胝足共同來防止「新冠肺炎」疫情擴散。

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