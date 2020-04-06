口罩要乾蒸「樽節使用」　正妹發言人轟：別讓民眾活在恐慌中

▲楊寶楨轟口罩「樽節使用」，希望中央能給明確的說法。（合成圖／翻攝楊寶楨粉專、指揮中心提供）



記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心日前在記者會上示範「電鍋蒸口罩」，希望民眾一起珍惜使用。對此，台灣民眾黨發言人砲轟，中央一開始說口罩夠用、不須囤貨，接著又祭出限購令，食藥署原先不建議乾蒸，現在指揮中心卻建議國人「樽節使用」，透過乾蒸來重複利用口罩，希望有明確的說法，不要讓民眾活在不確定的恐慌中。

楊寶楨在臉書粉專上說，回頭看中央推行的政策，有時候會感到霧裡看花，「思緒很混亂啊」，剛開始的時候，中央說「口罩夠用」，不須囤貨，接著卻推行口罩限購令，當時口罩相當缺乏，「但食藥署說不建議用乾蒸的方式讓口罩復活，因為『恐破壞結構影響防護』。」

▲指揮中心日前呼籲民眾「樽節使用」口罩。（圖／指揮中心提供）



楊寶楨提到，如今口罩產線擴增，從原先的禁止出口，到現在能夠捐贈給其他國家，行有餘力了，能夠與全球各國共體時艱，「但現在又反過來建議國人，口罩要『樽節』使用，建議 ＃電鍋乾蒸 來重複利用口罩。」

楊寶楨提出疑問，「所以說，未來國人的口罩到底是否充足無虞？」她說明，台灣人民素質高，不會隨意浪費口罩，也很有愛心、樂於分享，但希望能夠給出明確的說法，「時空別變換地太快」，讓民眾有所依歸，而非被動地活在不確定的恐懼當中，只能走一步算一步。

最後，楊寶楨讚賞台灣防疫，「中央防疫團隊辛苦了」，一線作戰的醫護防疫人員也相當辛苦，「隨著疫情持續蔓延，未來的每一步，全民都得更加戰戰兢兢地應對。台灣，加油！」

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