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GDP靈藥「全力拚內需」　林毅夫：有3-4%增長已經很了不起

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▲專家表示，2019年第四季中國大陸的經濟成長或將放緩至5.7％。（圖／路透）

▲前世界銀行副行長林毅預估，大陸今年GDP增速有3-4％，已經是很了不起成績。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

今年受到疫情衝擊，中國經濟情勢會如何發展？日前，中國發展高層論壇召開國際經濟形勢分析網路會議，大陸知名經濟學家、前世界銀行副行長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫分析，中國Q1經濟增長預測會是負成長，如果Q3、Q4能順利拉動，中國2020全年GDP增長率將在3%-4%之間。

▲前世界銀行高級副行長林毅夫：台資銀行應抓住惠台31項利多機會。（圖／記者周怡德攝）

▲林毅夫現為大陸首席經濟專家（圖／讀者提供）

根據中國發展高層論壇引述指出，林毅夫表示，中國去年的GDP增長為6.1%，原本今年預期增長是5.6%或更高，當時外界認為要達到這樣目標不難，結果，疫情的暴發讓人們始料未及。

針對2020年中國經濟成長預測，林毅夫分析，「Q1中國經濟增長的預測在-6%到-10%之間，Q2也可能在1%上下，全年增長主要依靠Q3和Q4由投資拉動的反彈，如果能達到10%，那麼，全年的增長率會在3%-4%之間。」在全球經濟負增長的情況下，能達到3%-4%的增長，已經是很了不起的成績。

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲疫情衝擊美股震盪，牽動世界經濟。（圖／路透社）

林毅夫說，這次疫情從武漢開始暴發，3月局勢逐漸可控，政策重點轉向復工複產。換成歐美國家疫情嚴峻，油價崩盤，美國股市兩周內的4次熔斷，股票市場跌幅已達30%。美聯儲和美國政府採取快速強有力的措施，貿易依然重創。「中國是世界第二大經濟體，也是最大的出口國，疫情對中國內需經濟影響很大，對全球經濟影響也很大。」

根據清華大學最近對私營企業的一份調查，大約85%的大陸民營企業很難熬過三個月。疫情和封城措施持續下去，加上國外出口市場的倒塌，大多數中小企業很難活下去。林義夫也指出，城市地區失業率已快速上升，這會連帶導致許多農村家庭和低收入人群遭受重創。

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲林毅夫認為，中國這次經濟增長必須強力拉抬內需市場。（圖／路透）

林毅夫強調，「過去大陸政府應對經濟危機主要靠投資拉動，這次中國的增長必須依賴國內市場和需求。」他進一步指出，建議對中小企業提供延緩利息支付、特殊的借貸便利。對家庭而言，發現金不是最好辦法，更有效的方式是給城市貧困戶、低收入家庭、失業人群和受影響的復工人員提供消費券。相關建議，預估會有1萬億人民幣，大約1500億美元的刺激計畫。

針對財政赤字部分，林毅夫也回應，「中國政府把每年都控制在GDP的3%以內，但當前遭遇供給和需求雙殺，今年應該允許政府財政赤字率上升到3%以上，甚至增加2-3個百分點。」其他可選擇的政策工具，包括發行特別國債由央行購買、擴大開發銀行貸款規模、增加地方專項債項目等。

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