武漢8日解封…仍有1至2萬無症狀患者！陸專家歎「十分危險」：要管控

▲武漢8日解封。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情重災區武漢4月8日（周三）即將解封，解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。不過，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授表示，估計目前武漢的無症狀感染者大約有1至2萬人，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。

楊炯教授6日表示，從近3天普查數據來看，武漢的無症狀感染者佔0.15%-0.3%左右，也就是說大約有1、2萬的染疫者，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但總歸是有傳染性的；所以要加強對無症狀感染者的管理，還是需要警惕。

楊炯又指，現時武漢疫情緩和，使不少人警惕性有所下降，甚至出門不戴口罩，十分危險；確診患者及疑似患者現在都在積極救治；至於復陽患者，這不是大問題，因為他們自身不會重複感染而且也不會傳染給其他人，也相對比較安全。

他強調，現時比較害怕的還是無症狀感染者，武漢4月1日出現的境外輸入病例也是無症狀的，要加強無症狀人群的管理。

湖北省衛生健康委員會7日公佈，2020年4月6日0-24時，全省新增新冠肺炎確診病例0例，無境外輸入病例，新增病亡0例；全省新增無症狀感染者18例，轉確診0例，解除隔離33例，尚在醫學觀察的無症狀感染者690例。

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