「這兩個國家如爆發疫情」　張文宏：將是人類災難！

▲印度貧民窟存在感染新冠肺炎疫情的隱憂。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情蔓延全球，大陸上海醫療救治專家組組長張文宏也發出最新預警，他表示，如果「印度和非洲出現疫情將是人類災難。」全世界要團結，幫醫療資源不充足的國家抗疫。

過去一周，全球新增50多萬新冠肺炎病例。張文宏表示，「全球疫情取決於控制得最差的國家，不取決於哪個國家控制最好、最早。只要世界上還有一個國家沒有控制好，這個病毒就會向全世界蔓延。這場疫情很可能後面是一波又一波，會是一場持久戰。」

▲印度下令封城，警察戴嚇人「新冠病毒頭盔」，要民眾不要出門。（圖／路透社）

北京大學醫學部美年公眾健康研究院執行院長甯毅也表示，「今年內疫情很難結束，甚至可能在秋冬季加劇，存在全球大流行的長期威脅。」其中，發展中國家的疫情控制牽動後續發展，包括印度和南美、非洲，儘管報告病例不多，實際情況可能比報告資料嚴重，一旦短時間內感染人數激增，可能會出現相當棘手的問題。

根據CNN報導指出，印度是世界第二人口大國，人口密集，新冠病毒已經從高檔地區和高層建築移到孟買的貧民窟，處於快速上升階段。目前印度貧民有1.7億人，占印度總人口的12.67%，由於貧民窟沒有獨立的空間進行自我隔離，疫情的傳播力極強，當地防控壓力大。目前大多是有錢人檢測，檢測費用約50元美金左右，等同印度普通勞動力家庭約半個月的工資。國際社會普遍擔憂，當地檢測能力不足。

▲印度、非洲病毒擴散還不明顯，卻牽動下一波世界疫情發展走向。（示意圖，圖／路透社）

針對非洲疫情，大陸官媒新華社也表示，疫情已擴散到非洲50個國家，各國累計確診和死亡病例持續增加。分析人士指出，基礎衛生條件相對落後，非洲疫情暴發風險較高。疫情進一步蔓延可能會在經濟、社會等方面給非洲國家造成嚴重影響。