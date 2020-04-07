3採陰性護士「突心臟驟停」病逝！丈夫未見最後一面　心碎：孩哭鬧想媽媽

▲山東首批援助湖北醫療隊隊員張靜靜在武漢參與抗疫 。（圖／大眾日報）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情緩和，前往支援湖北的醫療團隊相繼返回，然而山東第一批支援隊員張靜靜在隔離期滿後，5日上午突發心臟驟停，6日下午因救治無效逝世。在非洲支援的丈夫趕不及見妻子最後一面，「人已經沒有了，我還沒回家。」

▲張靜靜一手拿民眾送的雞蛋，一手拿著小朋友贈的畫。（圖／封面新聞）

據山東大學齊魯醫院官方微信消息，張靜靜是該院呼吸與危重症醫學科主管護師，她3月21日隨第一批醫療隊員返回濟南，按規定集中隔離醫學觀察14天，期間3次核酸檢測均為陰性，4日下午5點隔離期滿，擬於5日上午返家休息。然而沒想到的是，張靜靜5日上午7點突發心臟驟停，6日下午6點58分因救治無效逝世。

綜合陸媒報導，張靜靜的丈夫正在援助非洲，未能趕得及回來看其最後一眼。兩夫妻育有一名5歲的孩子，她丈夫早前曾寫信，稱「孩子目前還小，在老家雖偶有因想念媽媽而哭鬧，但沒有大家，何來小家。孩子慢慢的肯定會理解您，並為有這樣偉大的媽媽而驕傲。」

信中還寫道，「願你安心工作，照顧好患者，照顧好自己。在平凡的崗位上，譜寫不平凡的人生。無愧於白衣天使的稱號，在消滅疫情的道路上，盡自己的最大努力，早日平安歸來！」