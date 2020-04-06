防疫好戰友TOP5！摩羯「踏實」防疫、獅子「魄力」防疫

▲防疫是一場長期抗戰，需要有戰友一起堅持努力。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

防疫是一場長期抗戰，但時間拉長時難免會懈怠，這時候就需要有戰友一起堅持努力，科技紫微網整理出「防疫好戰友」TOP5星座，快來看看身邊有沒有這些戰友！

獅子座

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霸氣的獅子座是採取「魄力」防疫，運用他絕佳的領導能力，分配好誰去買口罩、誰去買消毒水，並且當機立斷把旅遊行程統統取消，就算有人提出抗議，認為這樣有點掃興，獅子座還是會耐心說明，這是以大局為重的考量。

摩羯座

保守的摩羯座是採取「踏實」防疫，對於不知真假的小道消息完全不理會，透過追蹤衛福部或醫療機構的粉絲團，掌握最新的防疫情報，並督促身邊的親朋好友嚴格執行。

雙子座

喜歡接收各種新資訊的雙子座是採取「靈活」防疫，他就像是個情報站，有任何不知道的，直接問他就對了，不論是最新的口罩購買資訊、乾洗手缺貨時的替代品，或者戴口罩時該怎麼化妝，他通通都知道。

處女座

愛乾淨的處女座是採取「從容」防疫，注重衛生、避開人群這種事早就內化在處女座的日常生活中，並且提早儲備糧食，以備不時之需，當大家對著賣場空蕩蕩的貨架嘆氣，處女座已經回到存糧充足的家中，悠哉地喝著下午茶。

巨蟹座

愛照顧人的巨蟹座是採取「溫情」防疫，一早醒來就忙著打掃、消毒，門口會貼上溫馨的小紙條，提醒你務必戴口罩才能出門，並且會全副武裝出門採買新鮮食材，為你準備一鍋養生湯、一壺保健茶，增強免疫力抵禦來勢洶洶的疫情。