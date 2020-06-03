北市宣布：6/13校園室外場地開放　室內場地符合4原則可出借

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，台北市於6月7日起有條件全面解封，校園預計7月15日學期結束後才開放，不過北市府3日宣布，6月13日校園開放戶外地區，室內場地若符合4項防疫原則，實名制、社交距離、不共餐、使用後清消，即可出借，月15日之後校園會全部正常開放。

▲不少民眾期待北市校園開放。（圖／資料照）

教育局主秘陳素慧表示，原本預計暑假後開放，但是疫情趨緩，很多市民反映回到校園夜間散步等，因此選定6月13日，大解封後第一個禮拜六開放室外場地都運動，室內場地禮堂、活動中心等，由於機關、私立幼兒園經常借用畢業典禮，室內活動若符合防疫會開放使用，條件包括實名制、社交距離、不共餐、使用後清消。

陳素慧補充，北市總計236多間高中以下學校，其中218間學校6月13日開放，請民眾注意開放時段，各學校時間不一。而7月15日之後校園會全部正常開放。副市長黃珊珊補充，有不明本土確診感染，校園隨時會關閉。

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