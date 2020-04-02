特別條例預算追加1500億　柯建銘：最快5月初三讀通過

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開臨時院會，拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案加碼特別預算新台幣1500億元，總金額達1兆500億。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，特別條例修正案送進立法院之後，將以最快速度完成修法與特別預算審查，須按照程序排定預算備詢、付委審查，最快5月初才能通過追加的特別預算。

行政院於2月20日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，立法院在2月25日火速三讀通過，行政院隨後在2月27日提出特別預算案，預算總額為新台幣600億元，用於紓困、振興及防疫措施，經立法院審查後於3月13日火速通過。

行政院2日上午加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，使總金額達1兆500億，後續將送立法院審查。

柯建銘2日晚間受訪時表示，特別條例修正案送進立法院之後，將比照上一回的模式將全案逕付二讀，若排除一個月的協商冷凍期，立法院最快能在4月17日三讀通過特別條例修正草案。

柯建銘也說，待特別條例修正案三讀通過後，行政院即可將特別預算案送進立法院，屆時也必須邀請行政院長蘇貞昌赴立法院進行特別報告，且還需經過立委詢答、委員會審查等程序，立法院長游錫堃也必須召集朝夜協商，最快也要5月初才能三讀特別預算案。

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