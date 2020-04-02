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紓困預算加碼至1兆500億　國民黨團籲直接發現金給民眾

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▲▼行政院臨時院會後記者會,蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院臨時院會後記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開臨時院會，拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案追加2100億元補助各行各業，總金額達1兆500億，佔我國年度GDP比例5.5%。對此，國民黨立法院黨團呼籲，政府紓困2.0方案應直接對民眾發放現金，採取直接發放現金的作法可以疏緩有急需救助者的壓力，並幫助在疫情中受創較嚴重的家庭，且亦較能達到預期的效用。

國民黨團表示，由於各行業現在營運普遍遇到嚴重困難，但各行庫還是對紓困貸款發放態度較保守，大型企業可較輕鬆取得資金，而中小企業依然在紓困上出現「看得到吃不到」的情況，可以預見今年下半年將出現可怕的失業潮，無薪假人數創新高，政府必須高度重視，超前部署。

國民黨團認為，面對看不見的敵人，產業面臨經營困境，勞工面臨收入減少，家庭收入支出也面臨緊縮，許多民眾屬於邊緣化群體之無固定工作者，呼籲政府紓困2.0方案應直接對民眾發放現金，採取直接發放現金的作法可以疏緩有急需救助者的壓力，並幫助在疫情中受創較嚴重的家庭，且亦較能達到預期的效用。

國民黨團也說，為了讓有緊急需求的人民能受到基礎保障，減輕經濟壓力負擔，呼籲特別預算應再加碼，以發放現金方式補貼給民眾，讓民眾能安心防疫，並且有基礎的生活保障。此外，補貼方式可參考可支配所得戶數五等分位分配狀況，級距越高者支領補助越少，級距越低者支領補助越高，或者參照綜合所得稅各級距申報戶稅負統計，一定級距以上者不給予補助，級距越低者補助越高，但發放現金之特別預算總金額不超過1000億元。

國民黨團表示，期望行政院儘速將修正案送至立法院，立法院會本於職權站在嚴格監督預算的立場，幫人民看緊荷包，絕不允許政府利用疫情浮編預算，浪費人民納稅錢，同時盤點各行各業的需求，實事求是檢討過往的闕漏，待缺失改正後，共同完成特別條例修法，以協助國民渡過新冠肺炎病毒疫情難關。

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