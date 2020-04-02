懶人包／1兆500億紓困護台灣　8張圖快速了解錢怎麼花

記者蘇晏男／台北報導



新冠肺炎疫情嚴重衝擊我國經濟發展，總統蔡英文1日表示「紓困2.0」振興方案擴大辦理，規模金額加碼至1兆500億元，因此行政院2日加開臨時院會討論，行院長蘇貞昌在會後也宣布指派行政院政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，由他每天出面說明各部會如何運用「紓困2.0」。

龔明鑫指出，1兆500億元的內容，包括：特別預算2100億元（第一階段600億 + 這次1500億）、移緩濟急與基金1400億，及貸款金額7000億，三者金額加總為1兆500億元。

龔明鑫表示，衛福部隨著疫情增加，防疫經費應該擴張，對於弱勢老人也有發放金額的補助；交通部則是疫情的「重災區」，很多業績不到原來的10％，所以啟動額外的相關救助方式；經濟部除了增加貸款基金外，也加碼員工薪資補助；勞動部則是對於自營工作者薪水上的補助。

在2100億的特別預算中，主要分配給經濟部975億、勞動部622億、交通部約472億，及衛福部365億。





▲行政院「紓困2.0」方案。（圖／行政院提供，下同）

在經濟部的預算方面，975億元運用在「資金紓困」、「振興措施」、「艱困企業協助」及「水電費補貼」。其中，「資金紓困」占345億，分別是三方案協助利息補貼（原33.46億，新增12億元)、防疫千億保擔保金100億、誇部會８千萬元以上大型融資保證提撥200億元；而「振興措施」除原先編列在振興抵用券、拓展外銷等的66.3億，新增酷碰券加碼：行動支付消費優惠25％、敬老卡回饋1988紓困振興專線，總共180億。



勞動部的622億元運用，則分成「勞工紓困方案1.0」30億、「分擔交通部觀光產業薪資補助」42億、「安穩青年就業方案」60億、「安心即時上工方案」60億、「失業者擴大公共服務」120億、「自營者補助（約100萬人）」300億，以及「利息補貼」10億元。







衛福部的365億元則是運用在「防疫預算」200億、「隔離檢疫加碼」125億，及「弱勢老人兒童身障津貼」40億。





交通部則是將472.42億元編列為「紓困方案2.0」275.75億、「觀光產業」125.77億、「陸運產業」37.3億、「海運產業」31.68億，及「空運產業」80.99億。





教育部共編列52.5億，分別有「體育署（運彩基金）原規劃經費」32.5億、「運動消費抵用券方案」10億，及「補助運動事業及體育團體營運成本（一次性）」10億；科技部則是將10億運用在病毒檢測、治療、疫苗及驗證等科學研發與研究上。





除了上述主要部會可以分配到比較多的經費外，其他能拿到預算的單位，還有農委會73億、文化部45.2億、內政部4.53億、原民會2億，及通傳會4.2億。







另外，在移緩濟急支出與基金的1400億方面，則是分成各部會基金約526億、國發基金（協助新創換特別股）100億、信保基金準備金400億、加速擴大特種基金100億、公建預算（含航太船艦）提前採購120億，與移緩濟急154億元。

其中，各部會基金約526億，又分成交通部基金163億、運彩基金33億、農委會基金18億、就業安定基金312億；而龔明鑫特別提到，移緩濟急的154億無法擺入特別預算裡面，但支持各部會可以此來執行政務。

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