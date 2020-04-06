中選會：居家隔離、檢疫者　不得進入投票所投票

▲中選會主委李進勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，4月將有19場地方公職人員補選登場，高雄市長韓國瑜罷免案也在進行中。中選會主委李進勇6日在立法院表示，若民眾有發燒、咳嗽或呼吸道症狀，前往投票時應配戴口罩，並與他人保持1公尺以上之距離，另依照《傳染病防治法》規定，「居家隔離和居家檢疫者，不得進入投票所及參觀開票。」

李進勇6日赴立法院內政委員會專題報告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情之防疫措施與規劃」。

針對投票防疫措施，書面報告指出，若民眾有發燒、咳嗽或呼吸道症狀，前往投票時應配戴口罩，並與他人保持1公尺以上之距離；如為孕婦或慢性病患，應配戴口罩投票；「如為居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所及參觀開票。」

在工作人員整備部分，工作人員投票開始後全程配戴口罩，查驗身分證及發票的人員應配戴防疫手套，避免直接接觸。另外，於投票所外設簡易檢疫站，量測選舉人體溫，投開票所入出口處均提供乾洗手液給民眾使用，「如有發現居家隔離、居家檢疫者或疑似嚴重特殊傳染性肺炎案例，通報當地衛生主管機關處理。」

另外，投開票所門窗均應開啟，為確保空氣流通，投開票所不宜設於地下室或空氣不流通的處所；投票所內選舉人距離間隔1.5公尺以上，投票所外選舉人距離間隔應為1公尺以上，有發燒情形的選舉人在投完票後，圈票處遮屏、圈選工具應進行消毒；選務單位並應宣導請所有選舉人及參觀開票民眾均配戴口罩。