公投案重印浪費公帑931萬　中選會前主委陳英鈐獲輕罰20萬元

▲前中選會主委陳英鈐，決定將公投案重行公告，導致浪費公帑931萬餘元，但公懲會僅決議將他輕罰20萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

中選會前主委陳英鈐，在2018年涉嫌違法重行公告行政院的7個公投案意見書，又拒不執行法院命中選會停止執行的裁定內容，導致重印公告花費931萬餘元。監察院對陳英鈐提出彈劾，送公務員懲戒委員會審理。公懲會審理後25日做出宣判，決定輕罰陳英鈐20萬元。

根據監察院公布的調查結果，認為2018年10月24日中選會公告行政院提出的公投案10案意見書。但5天後行政院卻提出其中的7案修正意見書以取代原意見書。但陳英鈐明知當時已逾30日前提出的規定，且無法於公投日前28天公告，陳英鈐卻未經委員會決議，核定於當年11月2日重行公告，引發民間團體不滿，向法院提起行政訴訟。

而台北高等行政法院審理後，北高行裁定應停止執行修正意見書公告，且不得登載公投選舉公報。中選會於當年11月9日收受裁定，但陳英鈐卻以將提出抗告為由，悍然拒不停止執行公告，並登載於公報，而且抗告一直到同年月16日才向最高行政法院提出，最高行政法院審理後，三天後火速駁回抗告，維持原裁定。

中選會只好在同年月20日依照法院裁定，撤銷11月2日的重行公告，並在隔天將原意見書刊載報紙，造成刊登費用共931萬600元損失。監察院受理本案後，在去年11月初以9比3的票數通過彈劾，將陳英鈐移送公務員懲戒委員會議處。全案於25日宣判，公懲會決議對陳英鈐罰款20萬元。