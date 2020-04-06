李進勇坦言罷韓「防疫壓力大」：所有工作必須事先做好準備

▲立法▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案第二階連署書突破40萬份，若審查通過最快6月舉行投票，新冠肺炎疫情當前，中選會主委李進勇6日在立法院表示，此案規模比較大，防疫工作壓力也比較大，罷免案能否成立有待中選會審定，強調「所有的工作都必須事先做好因應」。

李進勇6日赴立法院內政委員會專題報告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情之防疫措施與規劃」。

李進勇表示，從二月開始，各地方陸續進行補選活動，正值疫情期間，所有選務都配合防疫需求，從二月開始密切跟地方選委會聯繫、合作，做好防疫及選務準備，目前為止相當順利，「疫情一再變化，中央指揮中心對於防疫的作為與指引，我們都會跟著疫情變化做適度調整，最新規定會發到地方選委會，希望大家共同配合。」

至於投開票所是否進行人潮分流，李進勇說，因為是個別的小型補選，選民投票人數不會太多，通常是一個或兩個投開票所，因此動線規劃方面比較順暢。

針對罷韓投票可能遇新冠肺炎疫情，李進勇強調「所有的工作都必須事先做好因應」，這個案子能否成立還有待最後中選會審定結果，但必須做好事先準備，各種可能狀況都在演練當中。

李進勇坦言，如果成案要進行投票，規模比較大，防疫上的工作壓力也會比較大，中選會事先會跟衛福部、內政部等相關單位進行協商，希望共同做好，一方面保障選民權益，也能符合防疫需求。