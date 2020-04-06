防疫幕後大功臣！「醫檢師」連署提3大訴求：我們應被合理對待

▲防疫幕後功臣，醫檢師檢驗時直接面對病毒。（示意圖／記者徐斌慎攝）

記者簡仲豪／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情未停，防疫人員也不斷加強防疫措施，期間「醫檢師」暴露在高危險之中，於第一線直接面對病毒。但越來越多醫檢師認為工作量與待遇不成比例，人力問題長期不被重視的情況尚未改善。希望透過連署獲得大眾支持，傳達重視一線醫檢師的聲音給主管機關。

急診醫師白永嘉在臉書《急診醫師的眼睛》上發文支持，他表示，醫檢師這期間暴露在高危險之中，但「工作量與待遇不成比例」和「人力問題長期不被重視」，臺灣醫事檢驗產業工會發起連署，希望透過大眾的支持，使長期被忽視的醫檢師們得到應有的重視。

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「醫檢師」於第一線直接面對病毒，進行各項生理學檢查、體液、抽血、血液、尿液、糞便及痰液檢驗，是防疫的重要角色之一。希望透過連署達成3項訴求：

1. 重新制定醫院醫檢師人力計算基準。

過去醫院單純使用病床數作為醫檢師人力計算基準，未計入門診，急診及自費健檢等工作量，造成平時人力緊繃，若遇突發疫情則將造成醫檢師工作超負荷，影響大眾性命安全！

本連署希望衛福部能夠召集相關單位，重新制定醫檢師人力計算基準。

2. 醫檢師專業正名。

目前醫院內檢驗單位名稱未統一，有「檢驗醫學」，「醫事檢驗」，「病理檢驗」，「臨床病理」 等等, 且有些並非由醫檢師擔任主管統籌，造成人員管理不易，若遇突發疫情，難以快速掌握可動用之檢驗人力。

本連署希望日後統一檢驗單位為--醫事檢驗科及醫事檢驗部，且由醫檢師擔任主管，方能掌握合理人力。

3. 醫檢師合理待遇。

目前醫檢師於醫院內輪值大小夜班，夜班津貼相較其他醫事人員偏低，並且操作各項高危險檢驗項目(如COVID-19.新冠.武漢肺炎、HIV檢驗等)並無補助。

本連署希望日後醫檢師能夠實質獲得檢驗服務費，讓一線醫檢師能專心於臨床為大眾服務！

▲全民挺醫檢師專業連署。（圖／截自 臺灣醫事檢驗產業工會）