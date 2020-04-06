居家檢疫者最需要水平衡　台中副議長轉送5千瓶運動飲品

▲顏莉敏（中）轉送運動飲料給市政府。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市居家檢疫和隔離人數有3千1百多人，不少企業持續付出關心，捐贈物資，台中市副議長顏莉敏6日邀集知名企業金車大塚公司，贈送市政府5千瓶運動飲料和1萬包沖泡包，顏說，居家檢疫者除了飲食均衡之外，電解質的平衡也非常重要，代表市府接受的民政局長吳世瑋說，將盡速分送出去，他呼籲民眾不要心存僥倖偷跑出去而被開罰。

顏莉敏表示，隨著疫情不斷升溫，許多企業都希望能為防疫貢獻一己之力，金車大塚公司就是其中之一，今天下午就捐出5040瓶寶礦力水得和1萬包15公克沖泡粉末包給市政府，希望透過拋磚引玉，吸引更多企業為防疫貢獻心力。

▲顏莉敏示範沖泡運動飲料粉末包。（圖／記者鄧木卿攝）

金車大塚表示，很榮幸有機會能為台中市防疫付出心力，希望透過低糖低熱量的飲品，補充居家檢疫的民眾所需電解質，維持身體體液濃度平衡，補給水分及活力，粉末包冷熱水都可沖泡。

吳世瑋說，台中市居家檢疫和隔離人數已從6千7百多人降至3千1百多人，但市府還是持續關心，目前送給居家檢疫者有2種，1是關護包，裡面是市府編預算購買，包括14片口罩、1支溫度計和電子書等，另1種是物資包，裡面是民間捐贈，有泡麵、運動飲料等。

他說，目前因違反居家檢疫規定而移送衛生局者有74人，有些是偷跑出去買香煙、有的是去廟裡拜拜求平安等，呼籲居家檢疫者不要心存僥倖，以為偷偷出去不會被發現，還是乖乖在家以免被罰。

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