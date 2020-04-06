欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至檢疫旅館對韓籍夫妻開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一對韓籍夫妻2月從小港機場入境，兩人投宿於某家檢疫旅館，但卻在檢疫倒數最後1天違規外出，遭高雄市衛生局開罰30萬元罰鍰，事後還企圖闖關離境，更稱沒錢拒繳，差點就要睡機場。據了解，高雄市衛生局態度也相當強硬，表示會持續向韓國夫妻追討30萬元罰款，否則就不能離境。

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▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館還飆罵員警。（圖／記者許宥孺翻攝）

韓籍夫婦本來在11日就可解除檢疫期，但就在10日當天，高雄市衛生局接獲旅館檢舉，指出韓籍夫婦短暫外出購買食物，防疫人員和員警隨即到場了解事實，並依違規行為向夫妻倆開立舉發通知書，幾經溝通之下依舊拒簽，甚至在旅館門口瘋狂飆罵，讓員警相當無奈，2人甚至企圖在2日從桃園機場離境，所幸被行政執行署攔截。

韓國夫妻表示，身上並沒有足夠的現金可繳納罰款，因此遭到限制出境，並由韓國駐台機構安置，3日起入住在台北松江路的韓國教會，不過就在行政執行署派員查訪後，得知2人只能住到5日，經聯繫韓國教會，答應讓韓國夫妻繼續借住，因此暫時沒有睡機場的問題。

▲高雄市衛生局。（圖／記者許宥孺攝）

據了解，這對韓籍夫妻在無法出境的期間當中，透過管道想要「喬」整件事，不過高雄市衛生局並沒有打算改變立場，而是採取強硬態度，也就是30萬罰款付清才可以離境，因為防疫工作不分國籍，只要入境台灣就得要依照台灣法規，不允許有防疫破口，而且如果這件事有妥協空間，之前被開罰且已繳付罰款的民眾恐怕會覺得不公平，所以這件事沒有溝通空間，只有付出全額罰款才能走人。

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