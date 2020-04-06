　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至旅館開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生所防疫人員會同轄區員警至檢疫旅館對韓籍夫妻開立舉發通知書。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

一對韓籍夫妻2月從小港機場入境，兩人投宿於某家檢疫旅館，但卻在檢疫倒數最後1天違規外出，遭高雄市衛生局開罰30萬元罰鍰，事後還企圖闖關離境，更稱沒錢拒繳，差點就要睡機場。據了解，高雄市衛生局態度也相當強硬，表示會持續向韓國夫妻追討30萬元罰款，否則就不能離境。

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲韓籍夫婦不顧防疫人員及員警阻攔，執意離開旅館還飆罵員警。（圖／記者許宥孺翻攝）

韓籍夫婦本來在11日就可解除檢疫期，但就在10日當天，高雄市衛生局接獲旅館檢舉，指出韓籍夫婦短暫外出購買食物，防疫人員和員警隨即到場了解事實，並依違規行為向夫妻倆開立舉發通知書，幾經溝通之下依舊拒簽，甚至在旅館門口瘋狂飆罵，讓員警相當無奈，2人甚至企圖在2日從桃園機場離境，所幸被行政執行署攔截。

韓國夫妻表示，身上並沒有足夠的現金可繳納罰款，因此遭到限制出境，並由韓國駐台機構安置，3日起入住在台北松江路的韓國教會，不過就在行政執行署派員查訪後，得知2人只能住到5日，經聯繫韓國教會，答應讓韓國夫妻繼續借住，因此暫時沒有睡機場的問題。

▲高雄市衛生局外觀。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局。（圖／記者許宥孺攝）

據了解，這對韓籍夫妻在無法出境的期間當中，透過管道想要「喬」整件事，不過高雄市衛生局並沒有打算改變立場，而是採取強硬態度，也就是30萬罰款付清才可以離境，因為防疫工作不分國籍，只要入境台灣就得要依照台灣法規，不允許有防疫破口，而且如果這件事有妥協空間，之前被開罰且已繳付罰款的民眾恐怕會覺得不公平，所以這件事沒有溝通空間，只有付出全額罰款才能走人。

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

影／惡劣！韓國夫妻無視檢疫落跑還拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

獨／幼子遭霸凌！神隱14天後…護理師首度出面曝心聲：沒辦法！這是我們職責

ET快訊
別人放無薪假..這間公司發防疫金！「存摺照」曝光網羨慕：請問
蔡依林合唱陳奕迅「YouTube按怒人數狂飆」！網看MV傻眼
雲林警匪追逐驚悚影片曝！嫌衝撞警車氣囊爆開　滿身血被拖下車
最新10例確診「關係曝光」！群聚感染+3起..近半喪失嗅覺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

染疫4歲男童就讀北部某國小附幼停課2週　教育局：國小已全消毒

高雄醫護訂便當「老闆偷給小驚喜打氣」！　誠意照曝光網狂推：還不買爆？

和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

衛福部若異地上班　部長在哪辦公？陳時中：主秘說哪我就在哪

食道癌最愛這3樣東西　除了戒掉你還要做這些事預防

配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

染疫4歲男童就讀北部某國小附幼停課2週　教育局：國小已全消毒

高雄醫護訂便當「老闆偷給小驚喜打氣」！　誠意照曝光網狂推：還不買爆？

和國小妹去掃墓！她拿起剪刀大喊「你們一輩子不見天日」...哥嚇到腿軟

欠30萬罰款差點睡機場！韓國夫妻愉快不起來…高雄市衛生局這樣說

40人以上課程就採用！台、政、清相繼宣布「遠距教學」…嚴防疫情進入校園

成大啟動防疫4.0 　確保教職員工生健康與安全

衛福部若異地上班　部長在哪辦公？陳時中：主秘說哪我就在哪

食道癌最愛這3樣東西　除了戒掉你還要做這些事預防

配合防疫請假應以「最大彈性」處理！校方須確保學生受教權、禁趴趴走

別人放無薪假…他們發防疫金　「一張存摺照」讓人哭喊：別人的老闆啊…

染疫4歲男童就讀北部某國小附幼停課2週　教育局：國小已全消毒

雅加達3月葬禮「激增40%」！　首長懷疑官方低估疫情死亡人數

業者等振興等到餓死、民眾急用錢維持日常開銷…國民黨：發現金紓困較實在

高雄醫護訂便當「老闆偷給小驚喜打氣」！　誠意照曝光網狂推：還不買爆？

深夜遇警盤查...她夾緊緊急喊：我沒前科！一個深蹲菊花掉出「4包毒」

劉詩詩新造型「烏黑長髮」美翻！產後登封網狂讚：氣場無敵

中職／媒體採訪要防疫　富邦搬桌子隔開社交距離

全民拚防疫還添亂　北市商人PO影片嗆「蔡英文作票」下場慘

菲報總編：可借鑑台灣經驗　調整馬尼拉封城措施

高爾宣罕見脫了...炸出「倒三角粗肌」！粉嗨翻：眼睛已懷孕

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

新增本土病例為4歲童！爺爺美國返台染疫傳孫

女童害同學牙斷遭索賠52萬網氣炸　教育部曝真相

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

快訊／新冠肺炎再添10例！

最頂了！台灣口罩日產達1500萬片「原料全球搶買」

確診前三大症狀曝！　醫點出防疫最關鍵時刻

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

國旅「染疫警覺性」　視同出國

醫院副院長罵墾丁大街　結果38名員工去了

更多熱門

相關新聞

1988專線紓困奏效　沈榮津：老字號餐廳首借2000萬周轉金免歇業

1988專線紓困奏效　沈榮津：老字號餐廳首借2000萬周轉金免歇業

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院拍板紓困加碼方案，經濟部長沈榮津今（6）日表示，有知名的老字號餐廳原本自四月起歇業，透過經濟部1988(一救發發)免付費企業紓困振興專線協調，已順利借到2000萬周轉金，在政府協助紓困下仍繼續營業。

洪總「疫」識高　去景點見人潮嚇到回家

洪總「疫」識高　去景點見人潮嚇到回家

40人以上課程就採用！台、清、交相繼宣布「遠距教學」

40人以上課程就採用！台、清、交相繼宣布「遠距教學」

藥局屯2萬7千片醫療口罩　「認證標示」攏係假

藥局屯2萬7千片醫療口罩　「認證標示」攏係假

小幡篩檢陰性　阪神尚未解除警報

小幡篩檢陰性　阪神尚未解除警報

關鍵字：

高雄市新冠肺炎台灣防疫居家檢疫檢疫旅館

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

五一連假是否取消？陳時中回應了

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

陳時中提彈性上　內政部6日執行

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面