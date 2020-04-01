連假訂房爆滿！醫憂「4月疫情大爆發」…提11項壞習慣籲：最好改過來

▲清明連假將會有大批人流，不少醫生開始擔心造成疫情大爆發。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎持續延燒，國內近期也病例也快速增加，不少醫生開始擔心清明連假後，會造成疫情大爆發，儘管目前多數為境外移入確診個案，但還是不能掉以輕心。急診科醫師白永嘉在臉書《急診醫師的眼睛》上發文表示，會不會造成大爆發「清明節連假」這幾天非常關鍵。

「不能出國賞櫻花大家當然都在國內玩，聽說日月潭、墾丁、花東旅館幾乎都滿了，我很擔心」白永嘉指出，台灣目前為止，疫情算是控制得非常好，但會不會造成疫情大爆發「清明節連假」這幾天非常關鍵。

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白永嘉表示，不少民眾戴口罩和洗手消毒上有錯誤的觀念，尤其連假在即，大家一定要非常注意。他提供11點注意事項：

1.洗手的時間不夠長

2.有時忘記使用肥皂洗手

3.洗手完手擦在褲子上

4.摸完電梯按鈕或捷運扶手的手不經意揉眼睛、摸臉和嘴

5.口罩脫下來直接放口袋或包包

6.戴著口罩時觸摸口罩表面

7.佩戴用過的口罩之後沒有再洗一次手

8.用手捂嘴打噴嚏

9.使用信用卡健保卡後沒消毒直接放包包

10.拿錢找錢之後沒洗手或酒精消毒

11.洗完手但卻一直没消毒手機

▲洗手消毒不能隨便，一定要確實清洗乾淨。（圖／記者簡仲豪攝）

白永嘉呼籲民眾，「家人朋友們要彼此互相提醒喔，每一個人紮實的做好『戴口罩』、『洗手消毒』，台灣就很有機會把疫情控制得住。」