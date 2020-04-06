侯友宜站大門當口罩糾察隊　「我們會把機關防護做到安全無虞」

▲新北市長侯友宜在市府大門口檢查同仁是否有戴口罩。（圖／新北市政府提供）

政治中心／新北報導

清明連假結束，新北市長侯友宜在收假前下令「沒有口罩的不用來上班了」，6日上午一早，他也親自當起糾察隊，在市府大樓察看市府員工的上班狀況，檢查是否都有戴口罩。

侯友宜表示，他一早站的幾個地方都有看到所有的同仁都戴起口罩，一整天從早上8點鐘上班到下班，「包括民眾、包括我們同仁都要戴起口罩」，難免也許民眾來洽公有忘了戴口罩，市府也會適時地在適當場所提供給他買口罩的地點，所以大家放心，但是進來一定要戴上口罩、量體溫，甚至在任何場所都要勤洗手，這是標準動作，所以不是只有戴口罩、量體溫，也是要進門的觀察，「我們會把機關的防護做到安全無虞」。

對於市府員工，侯友宜也表示，他在市府各大門口看所有同仁上班的情形，大部分會問同仁假期到哪裡，「他們都說待在家裡，孩子們在家裡做功課、看電視，自己也在家裡陪孩子們」，他看到所有同仁也都自動自發、百分之百帶起口罩，很，相信每一個人都有自我防護的警覺意識，這一場疫情就可以打勝仗、可以過難關，大家加油。

對於清明假期許多景點湧入大量遊客，侯友宜認為，6日是連假結束上班的第一天，但在假期期間許多觀光景點還是有很多人潮，讓他很擔心這會成為防疫破口。

另一方面，侯友宜也在臉書上特別強調，「呼籲所有市民朋友落實戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫工作，同時保持社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺也非常重要。大家在通勤、通學時，請務必配合政府政策，用最嚴格的方式要求，做最好的把關，一定不能讓疫情繼續擴散下去。」

侯友宜表示，清明節過後，有許多公務人員可能返鄉，會有群聚危險，必須要有更精進的作為，所以他下令6日起所有新北市府員工沒有戴口罩就不用來上班。

另外，他也呼籲，中央應該讓入境者全面篩檢並居家檢疫，尤其是連假後的境內管控，他已經要求教育局了解連假後的師生健康情況，民眾搭乘大眾運輸工具例如捷運、公車，全程都必須戴口罩，假如屢勸不聽，將可依法開罰3000元至1萬5000元的罰鍰。